Pequim condena “todas as formas de terrorismo”

O Presidente Xi Jinping condenou esta quinta-feira “todas as formas de terrorismo”, depois do atentado perpetrado na quarta-feira em frente ao parlamento britânico, em Londres, que fez cinco mortos, incluindo o atacante, e 40 feridos.

“A República Popular da China opõe-se a qualquer forma de terrorismo”, disse Xi, numa mensagem endereçada à rainha Isabel II para expressar as suas condolências, publicou ontem o Diário do Povo, jornal oficial do Partido Comunista chinês.

Segundo o mais recente balanço oficial, cinco pessoas morreram e 40 outras ficaram feridas na sequência do ataque junto ao parlamento britânico, quando um homem ao volante de uma viatura atropelou vários transeuntes na ponte de Westminster e apunhalou depois um polícia.

As vítimas mortais são três civis, um polícia e o atacante, que foi abatido pelas forças de segurança, indicou na noite de quarta-feira o chefe da unidade antiterrorista da polícia de Londres, Mark Rowley.