Número de visitantes com quebra de 5,6 por cento em Fevereiro

O número de visitantes que assomaram ao território no mês passado registou uma quebra de 5,6 por cento, para cerca de 2,49 milhões, face ao mesmo período do ano passado. Os dados foram revelados ontem em comunicado pela Direcção de Serviços de Estatística e Censos.

Para esta quebra contribuiu uma diminuição de 13,2 por cento no número de viajantes que entraram em Macau integrados em excursões, cujo número se ficou pelos 1,26 milhões. Já o número de turistas com visto individual aumentou 3,6 por cento, situando-se nos 1,23 milhões.

Em relação à estadia em Macau, a permanência média foi de 1,2 dias, um aumento de 0,1 face a 2016. Em média os excursionistas ficam no Território 0,2 dias. Já os turistas permanecem 2,2 dias.

No que diz respeito às regiões de origem dos turistas, os visitantes da República Popular da China continuam a dominar, apesar de uma quebra de 7,5 por cento para os 1,67 milhões. Também os visitantes de Hong Kong foram menos no mês passado, com o número a ser de 501 mil. No pólo oposto, os visitantes da Coreia do Sul cresceram 31,3 por cento (82,8 mil) e de Taiwan 0,6 por cento (87 mil).