Financiado por uma conhecida marca de carros de luxo, o novo filme do cineasta chinês Yang Fudong estreou esta quinta-feira na vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong. “Moving Mountains” é um filme a preto e branco com 46 minutos de duração e com uma narrativa focada em conceitos como a força de vontade, a perseverança e a determinação. A película, que vai ser projectada na cidade de Xi’an em Julho, é a primeira do cineasta a estrear fora das fronteiras da República Popular da China.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...