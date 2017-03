Lista de activos da CTM só será divulgada por decisão do Executivo

Vandy Poon disse ontem, em conferência de imprensa, que a decisão de divulgar a lista de activos da Companhia de Telecomunicações de Macau (CTM) está nas mãos do Governo. O director executivo da empresa adiantou ainda que, em 2016, a CTM registou um decréscimo de 6,4 por cento dos lucros, mas prevê receitas acima dos 200 milhões de patacas para este ano.

O director-geral da Companhia de Telecomunicações de Macau (CTM), Vandy Poon, disse ontem que a decisão de publicar – ou não – a lista de activos fixos geridos pela empresa é da responsabilidade exclusiva do Governo. Em conferência de imprensa, Poon afirmou que a questão “não está directamente relacionada com a CTM” e sublinhou que os activos decorrentes do contrato de concessão firmado com o Executivo constituem apenas “uma parte” da infra-estrutura da empresa.

O vice-presidente da empresa, Aguinaldo Wahnon, lembrou que a CTM é gerida por várias empresas accionistas – sendo a Telecom International Company (CITIC) a que acumula a maior fatia – e que a lista dos activos geridos pela empresa “abrange cerca de 40 mil itens diferentes, desde pormenores a pontos nucleares”. Wahnon defendeu que não há qualquer “propósito útil” para que tais detalhes se tornem públicos uma vez que se trata apenas de um “instrumento de gestão” para a empresa: “Estes activos que foram acordados com o Governo e que constituem aquilo a que chamamos activos concessionados vão, no final da concessão e se tudo correr de forma normal, retornar para a RAEM em termos de título e propriedade. Portanto, não vemos, realmente, nenhum propósito em tornar público algo que se assemelhará a uma folha de cálculo gigante”, explicou o responsável.

Tal como noticiado no início deste mês, a Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações – na sequência do relatório do Comissariado de Auditoria que incidiu sobre o desempenho da rede pública de internet sem fios – reconheceu que a CTM recebeu de forma indevida o valor de 422 mil patacas por dispositivos de acesso à Internet do serviço Wifi Go que não foram instalados ou que implicaram uma despesa inferior à que foi assumida pelo Executivo.

Quando questionado sobre o pedido de compensação sugerido, na altura, por Derby Lau, directora da Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, Vandy Poon afastou a hipótese da CTM poder avançar para o pagamento de uma compensação pecuniária: “Eu acho que não existe qualquer compensação acrescentada ao contrato. Na verdade, somos uma das empresas contratadas para o projecto Wifi Go e temos trabalhado cada vez mais perto do Governo.”

No encontro que manteve ontem com a imprensa, o director da Companhia de Telecomunicações de Macau passou em revista as prioridades que a empresa considera para o ano corrente, referindo que o primeiro grande objectivo é conseguir a adesão da maioria dos clientes à tecnologia 4G: “O que nós queremos fazer é que o 4G alcance aproximadamente a totalidade da base de utilizadores, o que significa que os clientes que utilizam actualmente o 2G e o 3G devem mudar para velocidade e qualidade melhores (…)”, afirmou.

LUCROS DA EMPRESA DESCERAM 6 por cento EM 2016

No ano passado, a CTM registou lucros de 1,080 milhões de patacas, valor que representa menos 6,4 por cento relativamente ao que se verificou em 2015. A empresa assumiu que o decréscimo “reflectiu a forte concorrência do mercado dos telemóveis.”

No que às receitas diz respeito, a empresa facturou 4,511 mil milhões de patacas em 2016. Para 2017, a CTM prevê receitas acima dos 200 milhões de patacas, valor que justifica com a implementação de um programa de redução de tarifas. J.F.