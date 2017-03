Li Keqiang adverte Camberra contra o proteccionismo

O primeiro-ministro da República Popular da China iniciou ontem uma visita de estado à Austrália. No parlamento de Camberra, o governante fez questão de elogiar o princípio do livre-comércio e defendeu o reforço das trocas comerciais entre os dois países.

O primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, voltou esta quinta-feira a lançar uma advertência contra o proteccionismo, ao afirmar que o seu país planeia reduzir o défice comercial com a Austrália através do aumento das trocas comerciais, ao invés da sua redução.

Li afirmou num discurso no parlamento australiano que a globalização gerou “alguns problemas”, mas que não se pode culpar o livre-comércio.

A República Popular da China, sustenta o governante, “não pode fechar as portas” para resolver os seus desequilíbrios comerciais com a Austrália, afirmou Li Keqiang, após em 2016 o país ter registado um défice no comércio com a Austrália no valor de 50.000 milhões de dólares, sobretudo devido à alta procura chinesa por carvão e ferro.

“Acreditamos que para resolver o desequilíbrio, temos de continuar a expandir as trocas comerciais”, afirmou o primeiro-ministro chinês.

Li e o seu homólogo australiano, Malcolm Turnbull, discutiram ontem os detalhes do alargamento de um acordo de livre-comércio, vigente por dois anos, nas áreas investimento e serviços.

Numa das suas primeiras decisões após tomar posse, o Presidente norte-americano, Donald Trump, retirou os Estados Unidos do Acordo Transpacífico (TPP, na sigla em inglês), um ambicioso bloco comercial na bacia da Ásia-Pacífico e um pilar central da estratégia de Obama na região.

A Austrália era um dos principais defensores do bloco, que Pequim considera ter como objectivo travar a sua crescente influência na região.

A visita de Li à Austrália e Nova Zelândia, que começou na quarta-feira, é a primeira de um primeiro-ministro chinês em onze anos.

Li é também o mais alto responsável chinês a visitar a Austrália desde 2014, quando o Presidente Xi Jinping, fechou o acordo de livre-comércio.

Malcolm Turnbull sugeriu que os dois lideres vão ainda abordar a questão do Mar do Sul da China, reclamado quase na totalidade por Pequim, apesar dos protestos dos países vizinhos: “O primeiro-ministro Li e eu vamos discutir, como fizemos antes, a importância de proteger a manter a estabilidade na nossa região”, disse Turnbull.

“Acreditamos que a China tem uma grande contributo a fazer para a paz global e prosperidade, numa era de rápidas mudanças”, afirmou.

Li disse que a República Popular da China vai cooperar com a Austrália para garantir a liberdade de navegação nas regiões divididas: A China “nunca vai procurar a hegemonia e domínio”, disse.