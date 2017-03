Jovem de 21 anos detido por suspeita de tráfico de droga

Um residente do território, funcionário de uma empresa de audiovisual, foi detido pela Polícia Judiciária, depois de ter tentado entrar em Macau, proveniente da República Popular da China, na posse de marijuana. O suspeito, de 21 anos e de apelido Sio, negou as acusações de tráfico de droga que lhe são imputadas pela polícia de investigação do território, garantindo que os estupefacientes com que foi apanhado se destinavam a consumo próprio.

A detenção do jovem materializou-se depois da Polícia Judiciária ter recebido uma denuncia anónima relativa à venda de cannabis junto às Portas do Cerco. A Polícia Judiciária reforçou as acções de patrulhamento na zona, tendo detido o suspeito a 22 de Março quando o jovem se preparava para entrar em Macau, oriundo da República Popular da China. O indivíduo tinha em sua posse 15 gramas de marijuana que teria adquirido por 2000 renminbi no Continente. Sio, que reconheceu que já tinha adquirido estupefacientes na China por outras ocasiões, reiterou que a cannabis se destinava a consumo pessoal.