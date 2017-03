Hong Kong escolhe novo líder no domingo, mas a democracia é cada vez mais uma miragem

O nome do sucessor de CY Leung à frente dos destinos de Hong Kong vai ser conhecido no domingo. Carrie Lam é tida como favorita à vitória, mas Johh Tsang recolheu o apoio do campo pró-democrata. Mesmo com um novo Chefe do Executivo é pouco provável que a questão da reforma do sistema jurídico da antiga colónia britânica volte a ser discutida tão cedo.

O próximo líder da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong é escolhido no domingo, e não havendo certeza de quem será vencedor – Carrie Lam ou John Tsang – há já um perdedor antecipado: o sufrágio universal prometido por Pequim mantém-se na gaveta.

Em 2014, Hong Kong esteve durante quase três meses paralisada com protestos para exigir que o sufrágio universal – esperado para a eleição deste ano – fosse genuíno e não implicasse, como Pequim propunha, que os candidatos a chefe do Governo fossem seleccionados pelo colégio eleitoral de 1.200 membros, visto como próximo de Pequim.

As imagens daquela que ficou conhecida como a ‘Revolução dos Guarda-Chuvas’ correram mundo, mas o movimento falhou. Os democratas não conseguiram que Pequim abdicasse da pré-selecção dos candidatos e rejeitaram a proposta de reforma política, mantendo o método de voto como estava.

Desde então não foram poucos os tumultos a que a cidade assistiu, do desaparecimento de cinco livreiros que publicavam livros críticos do regime chinês, passando pela emergência de movimentos independentistas e pela interferência de Pequim para afastar do cargo dois deputados eleitos pela população.

Depois de o impopular líder Leung Chun-ying ter anunciado que não se recandidataria, três nomes surgiram: a “número dois” do Executivo, Carrie Lam, o antigo secretário para as Finanças John Tsang, e o juiz aposentado Woo Kwok-hing.

Lam é tida como a favorita, em parte porque reuniu o maior número de assinaturas do colégio durante o processo de viabilização das candidaturas, mas Tsang conseguiu recentemente o apoio do campo democrático, que também está representado no colégio: “Carrie Lam irá provavelmente ganhar porque atrai muitos votos pró-Governo. Mas apesar de prometer melhorar as relações entre o ramo executivo e legislativo, há dúvidas de como irá fazer isso. Antecipa-se oposição. Os democratas apoiam John Tsang e [se for eleita] julgo que não terá a vida facilitada”, disse à agência Lusa Sonny Lo.

O analista político não prevê que a reforma do sistema eleitoral volte à mesa das negociação a curto prazo, nos próximos “dois a três anos”, já que o Governo central deseja estabilidade, antecipando o 19.º congresso do Partido Comunista chinês, no Outono: “É um assunto altamente sensível, que iria gerar protestos. Por isso, Pequim colocou a reforma em suspenso”, apontou.

O comentador político disse acreditar que o sufrágio universal ainda é possível, mas para que seja realidade é preciso que os dois lados – Pequim e os democratas – façam cedências.

“Acho que os democratas vão ter que ser mais realistas. Infelizmente estão muito divididos, o desafio é apresentarem uma frente unida e minimizarem as diferenças internas, o que vai ser muito difícil”, comentou.

Joshua Wong, rosto dos protestos de 2014 e co-fundador do novo partido Demosisto – que conseguiu eleger, em Setembro, Nathan Law, o deputado mais jovem de Hong Kong – também disse acreditar que Lam será a vencedora: “Antecipo que siga a linha dura do Presidente Xi [Jinping] de repressão da liberdade de Hong Kong”, disse em resposta à Lusa, manifestando pessimismo quanto ao futuro.

“Vamos continuar a lutar pelo movimento democrático, mas é uma batalha a longo prazo, para que possamos reconquistar o nosso futuro”, declarou.

Já para Derek Lam, também do Demosisto, “não é certo que Carrie Lam seja vencedora” porque “Tsang também tem muito apoio”.

O apoio ao ex-secretário para as Finanças parece ser, aos olhos do activista, um mal menor: “Acho que é uma opção melhor, mas ele não concorda com nada que os democratas propuseram. É a favor [da regulamentação] do artigo 23.º [que visa punir crimes de traição à pátria, secessão e subversão], não lutará pelo sufrágio universal, não disse nada sobre a desqualificação dos deputados”.

O jovem de 23 anos partilhou o desânimo de Wong no que toca ao voto: “Nenhum candidato vai prometer rever o processo de reforma política. Estamos agora muito longe do sufrágio universal”, sublinhou.

Ainda assim, Derek Lam considerou que a possibilidade de protestos vai depender de quem vencer. Se for Carrie Lam, “a situação de Hong Kong vai tornar-se muito difícil”, mas se for John Tsang “as pessoas vão ficar mais satisfeitas e vão acalmar-se”.

“Quaisquer planos do campo democrático para o futuro dependem de quem for eleito”, acrescentou.

O facto de a região administrativa especial chinesa ter fechado a porta à reforma política não significa que o voto universal não vá ser conquistado, apenas que demorará mais tempo, defendeu o activista.

“No espaço de uma década pode acontecer. Temos muitas pessoas novas, adolescentes que entraram na política. Acho que daqui a cinco anos já se vai ver uma diferença e vamos conseguir mudar as coisas”, afirmou.

Para isso é preciso continuar a lutar, mesmo que as pessoas de Hong Kong “estejam cansadas”. “Acham que devemos fazer uma pausa, mas o Governo da China não vai parar, não vai descansar, os problemas vão continuar a aparecer”, alertou.