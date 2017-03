A selecção de futebol de Macau parte amanhã para o Quirguistão, pais onde inicia na terça-feira a caminhada para a fase final da Taça da Ásia. A formação orientada por Tam Iao San tem esta noite um último teste antes de embarcar para a Ásia Central, ao defrontar a formação do Hong Kong Pegasus FC num encontro de preparação. O desafio está agendado para as oito horas da noite de hoje no Estádio da Taipa.

