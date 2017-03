Exército filipino resgatou reféns das garras do Abu Sayyaf

Dois cidadãos malaios sequestrados no ano passado pelo grupo terrorista filipino Abu Sayyaf foram resgatados na sequência de uma operação do exército no sul das Filipinas, informaram ontem fontes oficiais.

O resgate teve lugar de madrugada numa zona pantanosa da região de Carudong, para onde foi destacado um contingente de fuzileiros após um aviso sobre a presença de vários rebeldes com reféns, explicou o porta-voz do exército, Edgar Arevalo.

Os dois reféns faziam parte de um grupo de cinco malaios sequestrados em Julho de 2016, quando a sua embarcação foi assaltada perto de Lahad Datu, no estado malaio de Sabah, por membros do grupo extremista, que pediu um resgate de cerca de dois milhões de dólares.

Segundo Edgar Arevalo, entre 20 e 30 rebeldes fugiram face à chegada dos militares, deixando para trás dois dos cinco reféns, dois homens de 26 e 62 anos: “Não foi pago qualquer resgate. Os dois foram vistos nas marismas muito cansados e assustados”, afirmou o porta-voz do exército em declarações à televisão ANC.

O Abu Sayyaf sequestrou dezenas de pessoas em águas do sudoeste das Filipinas e nordeste da Malásia, muitas das quais tripulantes de embarcações que navegavam pela zona, pelos quais exige resgates, com os quais se financia.

O Abu Sayyaf, uma das organizações terroristas mais activas nas Filipinas e que jurou lealdade ao autoproclamado grupo Estado Islâmico (EI), decapitou, no mês passado, um refém alemão, de 70 anos, após ter expirado o prazo para o pagamento de um resgate de 30 milhões de pesos filipinos, mantendo ainda em seu poder duas dezenas de estrangeiros de diferentes nacionalidades.