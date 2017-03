Espreitar o lugar de criação da arte que engole as ruas

Alexandre Farto – o artista que o mundo da arte urbana conhece como Vhils – abriu ontem ao público, ao longo de todo o dia, as portas do estúdio de Hong Kong onde trabalha desde 2015. A iniciativa, que hoje se repete, surge enquadrada na feira Art Basel, que esta semana escancara portas de ateliers e galerias no agitado bairro de Aberdeen. Na ausência do artista, que se encontra a conduzir um projecto na Europa, foi a sua equipa – aqueles que continuamente o acompanham – quem acolheu coleccionadores e apreciadores de arte. O PONTO FINAL esteve com eles, no lugar secreto onde a irreverência de Vhils se materializa.

Reportagem de Sílvia Gonçalves;

Forografia de Eduardo Martins;

Nas estruturas negras em ferro amontoam-se, de modo ordenado, espátulas, martelos, alicates e uma profusão de ferramentas que remetem para uma dimensão de produção industrial. Percorrem os olhos as prateleiras onde berbequins e martelos pneumáticos se alinham com latas de tinta em spray, pincéis, trinchas, diluentes, fixadores, máscaras ou tinta-da-china. Encostadas às paredes, as portas agastadas pela corrosão do tempo, resgatadas de velhos edifícios aos quais o destino impôs a demolição. Sobre a grande bancada em madeira, uma cartolina estendida, pintada num castanho-terra fluído, sobre a qual mãos ansiosas vão borrifando lixívia em spray. Da agressão química sobre o papel resultam manchas douradas que arrancam o espanto dos rostos que sobre elas se curvam. Ao final da manhã, o grande estúdio encravado na Wong Chuk Hang Road, na área fervilhante de Aberdeen, desvenda-se perante amantes de arte, coleccionadores e curiosos que espreitam, atraídos para o interior pelos grandes rostos escavados nas camadas sobrepostas de cartazes. Alexandre Farto foi empurrado por estes dias para a Europa, numa sucessão de projectos a que procura acudir na voragem que lhe encurta o tempo. No estúdio aberto à avidez de quem avança sobre um lugar secreto, está a sua equipa, aqueles que, resguardados pela invisibilidade, asseguram uma cuidada gestão da carreira de um artista de projecção global e desmedida.

“É UM GÉNIO, MAS NÃO PERDE ESSA IRREVERÊNCIA DE QUEM VEM DA ARTE URBANA”

“Venho cá sempre que é preciso. Mas estou mais em Xangai, porque estamos sempre à procura de novos projectos na Ásia, onde ele está a ser muito requisitado”, conta Alexandre Dai Zhao, que ao final da manhã se desdobra em explicações detalhadas sobre a técnica aplicada nos rostos impressos sobre as pesadas placas de metal, a que o ácido e a violência da lixa conferiram uma textura de ferrugem. Filho de mãe chinesa e pai norte-americano, Zhao foi nascer a Lisboa e cola aos traços asiáticos a fluência de um português de acento alfacinha: “Nasci e cresci em Portugal. Depois fui para Londres, depois para Xangai. Conheci o Alexandre há um ano em Xangai. Em 2012, quando lá cheguei, a primeira coisa que fiz foi ver a exposição do Vhils. Em Londres eu vivia a 50 metros de uma parede intervencionada por ele, no mercado de Brick Lane”, recorda.

Hoje integra a equipa de Vhils nesta face do mundo, focado na vertente de negócios que contempla vendas e avaliação de projectos: “Eu sou mais o ‘back office’, dou olhos a quem quer ver esta arte. Faço o ‘business development [desenvolvimento de negócio]’. Faço as vendas, tenho os contactos, faço a gestão desses contactos na Ásia”, explica. Aos 27 anos, Alexandre Zhao descreve a relação com um artista que se habituou a observar de longe, na Europa, e cujo caminho se cruzaria com o seu em Xangai. “Na nossa relação falamos muito de problemas actuais, de tendências actuais, em termos políticos e sociais. Ele é uma pessoa com os pés assentes na terra e com uma percepção clara do que se passa no mundo. É um génio, mas não perde essa irreverência de quem vem da arte urbana. É isso que o torna diferente, porque cada vez mais a arte se torna comercial. Ele diz que para ter essa essência é preciso estar e fazer”. Zhao acorre depois a dissipar as dúvidas de quem observa as três grandes placas metálicas onde se vislumbram os rostos manchados e texturados pelo ácido.

Atento à explicação está Gonçalo Ramos, que vive em Hong Kong há mais de 11 anos: “Foi muito bom e elucidativo, poder ver o que aqui está. É muito interessante ver a forma dele de trabalhar os diferentes materiais. Eu já conhecia o trabalho dele, vi as paredes que ele fez em Xangai, em 2012, foi a primeira vez que ouvi falar dele. Foi a questão da novidade do tipo de intervenção que me chamou a atenção”: A seu lado, Nuno Lobo chegou há poucos meses a Hong Kong, depois de quase uma década em Pequim. “Gostei muito de ver o trabalho dele, não conhecia muito da obra ao vivo. Conhecia um ou dois murais em Lisboa. E ver ao perto é bastante interessante”.

O arquitecto assume particular empatia com os rostos em grande escala esculpidos pelo artista em paredes e muros, elementos de incorporação na arquitectura urbana que entende como uma extensão da mesma: “Gosto mais das paredes, por ser uma forma de intervir sobre a arquitectura, é muito interessante para nós. Acho que deve ser incorporado da mesma forma como colocas um quadro na parede. A nossa função é criar espaços onde as pessoas se sintam bem. O trabalho dele confere identidade, ajuda a completar o nosso trabalho. Da mesma forma que cada um de nós ocupa o espaço, este trabalho também faz parte disto”.

“ELE USA EXPLOSIVOS PARA OBTER ALGO QUE NASCE DA DESTRUIÇÃO”

Em movimentos suaves, de modo contido, duas mulheres borrifam uma gigantesca cartolina com lixívia. Arriscam depois usar o pincel, para imprimir formas com o mesmo líquido corrosivo. Espantam-se com os efeitos que se revelam sobre o papel: “Ele é incrível, tão único e moderno. O conceito dele é muito único. Recorre a muitos materiais e meios. A equipa dele explicou-me que a imagem vai mudando com o passar o passar do tempo, é incrível!”, exclama Tiga Tan, enquanto aproxima os olhos das placas de metal onde todos parecem estancar, abalroados pelo assombro. “Vi muitos dos seus rostos nos livros e no website. É um novo tipo de grafitti. Ele usa explosivos para obter algo que nasce da destruição”, interpreta a guionista de cinema e televisão, que vive em Shenzhen.

Tiago Silva move-se entre os muitos que circulam pelo estúdio. Desmonta, de modo incessante, as dúvidas que atravessam quem procura entender o cruzamento de técnicas a que Alexandre Farto recorre e que parecem atordoar os mais incautos. Foi ele quem acompanhou Vhils, em Agosto de 2015, na transição para Hong Kong, na montagem de um estúdio onde tomaram forma grande parte das peças expostas na exposição “Debris”, a convite da fundação Hong Kong Contemporary Art (HOCA), e que há um ano se inaugurou no âmbito da Art Basel.

A colaboração com o artista tinha começado uns meses antes, quando Tiago, agora com 31 anos, foi convidado para gerir a loja de arte da plataforma cultural e galeria Underdogs, criada por Alexandre Farto em Lisboa. Com um trajecto na produção de festivais musicais, Tiago cruzara-se pela primeira vez com o artista na grande exposição de 2014, com que Vhils ocupou o Museu da Electricidade: “Fui convidado para abrir a ‘art store’ no Cais do Sodré, e depois surgiu a oportunidade deste projecto em Hong Kong. Estive cerca de três meses com o Alexandre e a equipa em Lisboa, a participar em vários projectos, a perceber um bocado a dinâmica. Depois viemos em 2015 abrir este estúdio”.

Tiago, que se assume como ‘manager’ do estúdio de Vhils, detalha as funções que cumpre numa tentativa de equilibrar a vida do artista. “Eu vim no início para tratar da produção da exposição que fizemos em Hong Kong com a HOCA. Sou responsável pelo mercado asiático em termos de projectos, de procura de projectos, de gerir agendas conjuntamente com o Duarte Cavalinhos, que é o ‘manager’ em Lisboa. Temos vários projectos quer na Europa quer na Ásia, por isso neste momento tentamos que o Alexandre esteja um mês na Ásia, um mês na Europa, para equilibrar todos os projectos”.

“O QUE ME DÁ MAIS PRAZER É VER O IMPACTO QUE O TRABALHO DELE TEM”

Mas não se limita à gestão, a função de Tiago Silva. Muitas vezes é também ele quem acompanha o artista no trabalho escultórico de rostos, em paredes onde a escala parece engolir a cidade. “Há projectos em que sou só eu e ele. E há projectos em que temos de estar quatro ou cinco numa parede”. Tiago traz tatuada no braço a palavra “Invisible”, conceito presente no trabalho do artista. Uma postura que lhe interessa assumir no colectivo: “Eu sou a parte mais invisível, sempre fui mais ligado ao ‘backstage’. Mas o que me dá mais prazer é ver a reacção das pessoas, o impacto que o trabalho dele tem. A relação dele connosco é de família, não há patrão e empregado. E isso é o que nos faz dar tudo por estes projectos”, assume.

Tiago introduz de seguida a equipa que acompanha o artista na Ásia: “Neste momento somos quatro pessoas. Sou eu como ‘manager’ do estúdio, tenho dois assistentes que são responsáveis pela divulgação das redes sociais na Ásia, produção, procura de espaços. E depois temos o Alexandre Zhao, que está em Xangai, é o ‘business development’, para procurar mais projectos, é o contacto que nós temos em Xangai”.

Vhils e equipa preparam nesta altura aquela que será a primeira exposição individual do artista em Macau, e que leva por título “Destroços”. Tiago tem-se deslocado ao território num exercício de observação de ruas e edifícios, em Macau mas também na Taipa, onde Vhils esculpirá rostos de figuras fortemente vinculadas à cidade: “Ele procura conhecer pessoas que têm um impacto na sociedade, que normalmente são invisíveis aos olhos dos outros. Entrevista-os, tira-lhes fotografias”, explica Tiago, que revela ainda que “três a quatro paredes” serão intervencionadas. À mostra em Macau, que se inaugura a 1 de Junho, segue-se, em Julho, uma exposição em Pequim, no CAFA Art Museum.

“Quando entrei, reconheci logo o trabalho dele. Penso que o que ele faz enquanto desenhador é muito forte. Ele faz retratos de uma forma muito forte, ele é muito bom, os materiais que ele usa, é o que faz dele tão especial”, atira Emilie Rolin, uma fotógrafa belga a residir em Hong Kong. Uma coleccionadora pergunta, entretanto, a Alexandre Zhao se é possível comprar, se pode ver o catálogo, enquanto aponta para as placas em ferro e lhes tenta auscultar o peso.

Lá fora ouvem-se os berbequins de uma metrópole que trepida. Ruído urbano a envolver um espaço de criação que a ele está vinculado. Dhruv Tikekar vai registando imagens com a câmara de filmar. Estudante de jornalismo, o jovem de 21 anos, natural da Índia, realiza por estes dias um documentário sobre arte urbana em Hong Kong. E o caminho conduziu-o ao estúdio de Alexandre Farto. “O trabalho de Vhils é incrível, nunca vi nada como isto”, expressa, como que a materializar o burburinho geral onde o espanto se multiplica.