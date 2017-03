Ella Lei quer que Governo ligue as duas ciclovias da Taipa

A deputada sugeriu que o Governo ligue as duas ciclovias existentes na Taipa, cuja conexão é de momento impossibilitada pela Pousada Marina Infante. Ella Lei quer que o Executivo estabeleça a ligação utilizando a zona costeira.

Elisa Gao

As duas ciclovias da Taipa – uma com o nome de Flor de Lótus e a outra denominada Zona de Lazer da Marginal da Taipa – poderão ser conectadas no futuro e dar azo a um único segmento, caso o Governo aceite a sugestão ontem feita pela deputada Ella Lei. A parlamentar tem em mente a utilização de uma área da Planta de Condições Urbanísticas da Pousada Marina Infante, que se encontra actualmente desocupada.

Actualmente as duas ciclovias estão separadas pela unidade hoteleira, porém caso o Executivo opte por utilizar a zona que não foi explorada poderá criar uma única ciclovia com uma extensão muito maior.

“Penso que a principal preocupação devia ser como fazer um melhor uso da orla costeira desses terrenos e fazer a ligação entre as duas ciclovias. Dessa forma não só os cidadãos poderiam caminhar ao longo da costa, como também as pessoas podia pedalar ao longo de todo o percurso”, afirmou Ella Lei, ao PONTO FINAL.

“Uma vez vi alguns estudantes a pedalarem nessa zona e tiveram de passar na estrada em frente do hotel Galaxy. É um troço muito perigoso. Se as duas ciclovias forem ligadas, deixa de ser necessário pedalar na rodovia”, defendeu.

No ano passado, o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais revelou que os planos de optimização das ciclovias na Taipa passam, nas fases quatro e cinco, por estender a ligação Zona de Lazer da Marginal da Taipa mais para oeste na direcção da via Flor de Lótus. Já a sexta fase passa por ligar a Flor de Lótus a Lai Chi Vun.

“Se as duas ciclovias da Taipa foram ligadas agora, depois, quando for tudo ligado, os ciclistas poderão ir até Coloane. Assim vamos ter um espaço de lazer para que toda família possa caminhar, correr e andar de bicicleta”, frisou.

O dia de ontem foi o último dia de recolha de opiniões no que diz respeito à Planta de Condições Urbanísticas relativa à zona onde está situada a Pousada Marina Infante. De acordo com o jornal local Cheng Pou, o terreno em causa foi originalmente concedido pelo antigo Chefe do Executivo, Edmund Ho Hau Wah, ao membro do Conselho Executivo Liu Chak Wan, e ao deputado eleito por sufrágio indirecto Vitor Cheung Lup Kwan, dono da Pousada Marina Infante.

Inicialmente o terreno cedido tinha uma área de 107.573 metros quadrados, dos quais 51.681 metros quadrados foram revertidos para a RAEM. Assim o terreno ficou reduzido a 57.392 metros quadrados.

Ainda de acordo com o Cheng Pou além do hotel, o resto do terreno está desocupado, sendo possível ver erva daninha a ocupar grande parte do lote. As outras partes estão ocupadas com locais para estacionamento e armazenamento de materiais de construção.