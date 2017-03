O Hotel “The 13”, apodado como o mais luxuoso do mundo, ainda não abriu portas porque a empreitada de decoração de interiores ainda não está concluída. A revelação foi ontem feita por Stephen Hung à emissora em língua chinesa da Rádio Macau. Para manter intocado o estatuto do hotel, o magnata vai procurar atrair clientes do Médio Oriente e também da Rússia. Hung escusou-se a comentar a possibilidade do “The 13” poder vir a ter casino.

