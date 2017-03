Comissão quer manter Macau fora da lista negra dos crimes financeiros

A criação de regras mais restritivas no que diz respeito à lei contra o branqueamento de capitais e ao financiamento de actividades terroristas tem como objectivo garantir que Macau se mantem fora da lista negra dos territórios mais permeáveis à prática de crimes financeiros. A garantia foi avançada ontem pelo presidente da 3.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, Cheang Chi Keong, de acordo com as informações avançadas pela Rádio Macau.

“Há que introduzir algumas alterações [na lei] para segurança geral do território, para criar as condições para o desenvolvimento económico e para evitar que algumas organizações internacionais integrem Macau na lista negra, sem mais nem menos, só por não termos respeitado algumas das recomendações”, explicou o deputado eleito por sufrágio indirecto.

No que diz respeito às orientações seguidas pelos deputados, as recomendações de 2006 do Grupo Ásia-Pacífico contra o Branqueamento de Capitais, e também do Grupo de Acção Financeira são a referência a ter em conta.

De acordo com a Rádio Macau, a principal mudança incutida ao documento é a separação dos crimes conexos associados à lavagem de dinheiro, como corrupção e crime de branqueamento de capitais. Isto quer dizer que vai passar a ser possível condenar uma pessoa por lavagem de dinheiro sem que o tribunal dê como provado que a origem do capital é ilícita.

A proposta é polémica uma vez que não tem em conta a possibilidade de um suspeito ser julgado duas vezes pelo mesmo facto, como alerta a assessoria da Assembleia Legislativa. No entanto os deputados da Comissão preferem ignorar esta possibilidade e apoiar o Governo: “Academicamente, a assessoria tem posições diferentes. Mas o Governo tomou essa decisão: é uma política legislativa a ser adoptada”, defendeu Cheang Chi Keong.

Além disso, o tipo de crimes associado à lavagem de dinheiro é alargado: corrupção eleitoral, exploração de prostituição e crimes relacionados com contrabando e direitos de autor deverão integra a lista.