Baixos salários dos funcionários consulares ensombraram visita de Carneiro

Os baixos salários auferidos pelos funcionários consulares deram azo à principal queixa apresentada, ontem, ao secretário de Estado das Comunidades Portuguesas. José Luís Carneiro marcou presença numa reunião que contou com as principais associações de matriz portuguesa do território. Antes do encontro, o governante encontrou-se com Alexis Tam e Wong Sio Chak.

A falta de recursos humanos e os salários baixos auferidos pelos funcionários do Consulado-Geral de Portugal em Macau e Hong Kong foram uma das questões ontem comunicadas ao secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro. As queixas foram endereçadas por representantes de associações portuguesas e de matriz portuguesa do território, mas também pelo próprio cônsul-geral, Vítor Sereno. Antes do encontro com as associações locais, Carneiro esteve reunido com o secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, e com o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, para discutir as relações com as respectivas tutelas.

Rita Santos, conselheira das Comunidades Portuguesas do círculo da China, Hong Kong e Macau começou por salientar “a grande falta de pessoal” que se verifica no Consulado-Geral de Portugal e os salários “muito baixos” dos funcionários consulares. A queixa foi reiterada por António José de Freitas, provedor da Santa Casa da Misericórdia, e por Vítor Sereno, cônsul-geral, que salientou ainda a “necessidade urgente de renovação de equipamentos informáticos” do Consulado.

“Não temos uma solução (…). É uma questão complexa. Muito difícil de resolver, porque se fosse apenas mexer nos salários dos trabalhadores de Macau, era simples, só que mexer nas condições remuneratórias dos trabalhadores de Macau implica mexer nas condições remuneratórias dos trabalhadores dos Consulados de todo o mundo. E há vários países onde esta questão se coloca”, explicou José Luís Carneiro. O Governante português deu como exemplos as representações diplomáticas em São Francisco, no Estados Unidos, e em Londres, no Reino Unido, cujas vagas não foram preenchidas por razões salariais.

Outro dos temas abordados pelos representantes das associações foi a questão da burocracia associada à resolução de assuntos consulares. Rita Santos sugeriu a criação de um espaço, em Macau, semelhante à Loja do Cidadão que possa reunir, num só lugar, um conjunto de serviços de administração pública.

Carneiro garantiu que o “‘espaço do cidadão’ está a ser desenvolvido e que corresponder a um esforço de modernização dos serviços consulares.” O primeiro foi criado em Paris, França, e segue-se São Paulo, no Brasil, no próximo dia 29: “Naturalmente que a vontade é de, progressivamente, irmos avançando com essa solução noutros postos consulares”, frisou o secretário.

Antes do encontro com as associações locais, José Luís Carneiro esteve reunido com Alexis Tam, secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, com quem discutiu a “extensão” do ensino da língua portuguesa ao ensino secundário e primário, “tendo em vista garantir a entrada, o mais precoce possível, dos alunos no processo de aprendizagem da língua portuguesa.”

A dinamização de acções de cooperação cultural “por intermédio da relação com o Instituto Camões” e de cooperação nos esforços envidados na candidatura da gastronomia de Macau a património imaterial da Humanidade também vai ser reforçada: “Queremos cooperar com a secretaria que tem a tutela do turismo, nomeadamente na articulação com os esforços que estão a ser desenvolvidos pela secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas relativos à criação de uma rede de restauração nas comunidades portuguesas, tendo em vista não apenas valorizar esse património gastronómico português – e, neste caso também macaense – mas, ao mesmo tempo, poder fazer dessa rede uma rede de integração de produtos locais e regionais portugueses”, explicou Carneiro.

Já no encontro com Wong Sio Chak, o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas destacou “as autorizações de residência a cidadãos portugueses” em Macau: “Era um assunto que preocupava muito os portugueses que aqui se encontravam. No ano de 2015, de um conjunto de 160 pedidos, tinham sido indeferidos 12 pedidos e, em 2016, de um conjunto de 148 pedidos, apenas três foram indeferidos, o que significa que tem havido um acompanhamento mais ágil da parte das autoridades macaenses (…).”

Os motivos para os indeferimentos, esclareceu José Luís Carneiro, foram a falta de “condições de integração social” e de “condições de rendimento na sociedade macaense.” Contudo, os dados discutidos ontem entre os dois secretários mostram que “as condições em que os portugueses hoje se estão a integrar em Macau são condições de melhor ou de maior qualidade na integração, e estas condições de maior qualidade na integração levam a que as condições de deferimento também sejam, hoje, outras para as autoridades macaenses”, sublinhou. J.F.