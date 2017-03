Alunos do secundário e das universidades bancários por um dia

Os mais novos vão ter a oportunidade de participarem em várias actividades focadas na educação financeira entre os dias 27 de Março e 2 de Abril. A iniciativa é organizada pelo Instituto de Formação Financeira e enquadra-se na “Global Money Week”.

João Santos Filipe

Os alunos do ensino secundário e universitário vão ter a oportunidade de trabalharem durante um dia num banco do território. Esta é uma das actividades de maior nomeada que vão ser realizada entre 27 de Março e 2 de Abril no âmbito da “Global Money Week”, evento organizado com o objectivo de educar os mais novos para as questões financeiras.

O evento, que em Macau tem como coordenador o Instituto de Formação Financeira, foi apresentado ontem em conferência de imprensa e conta com a participação de seis instituições de ensino superior, cinco do ensino secundário e dez bancos que operam na RAEM. O tema da iniciativa é “Aprender. Poupar. Ganhar.”

“Há coisa de uma década a educação financeira das crianças era uma responsabilidade exclusiva dos pais. Mas às vezes é muito complicado para eles falaram sobre finanças com as crianças. Normalmente os temas mais abordados estão relacionados com o tabagismo, a violência nas escolas e em alguns casos a educação sexual”, afirmou António Félix Pontes, presidente do Instituto de Formação Financeira de Macau.

“Mas essa educação muitas vezes não passa pelo aspecto financeiro. Por isso, o nosso dever é educar as nossas crianças para estes aspecto financeiro”, sublinhou.

Esta é a primeira vez que a Global Money Week vai ser organizada no território, sendo que a organização aponta para a participação de entre 1500 a 2000 crianças e jovens.

A semana dedicada às finanças é celebrada a nível mundial. A primeira edição foi do certame foi realizada em 2012 na Holanda, tendo partido de uma iniciativa da empresa Child & Youth Finance. Em 2016 contou com a participação de 132 países e 7 milhões de crianças.

A semana vai englobar visitas a museus, seminários, palestras e, mais importante do que qualquer outra coisa, permitir que cerca de meia centena de crianças possam trabalhar por um dia numa das instituições bancárias do território. As tarefas que vão desempenhar durante esse dia vão ser escolhidas pelas próprias instituições: “Acredito que para muitas destas crianças vai ser a primeira vez que vão estar numa instituição financeira”, disse António Félix. “Os bancos depois vão ter total liberdade para escolher os departamentos onde os querem a trabalhar durante esse dia”, complementou.

Por sua vez, os vários académicos presentes na conferência de imprensa – de instituições como Instituto Politécnico de Macau, Universidade de Macau, Universidade Cidade de Macau e Universidade de São José – destacaram a importância dos alunos terem noção de poupar e preparam-se para poderem investir no futuro em condições sustentáveis.

Ainda sobre o evento, o presidente do Instituto de Formação Financeira revelou que esta edição vai ter uma natureza experimental, mas que o objectivo passa por assinalar no território “a Global Money Week” durante vários anos e com mais pessoas envolvidas.