Alexis Tam promete análise rigorosa à classificação dos estaleiros de Lai Chi Vun

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura afirmou ontem que o Instituto Cultural proceder a uma análise rigorosa das informações recebidas através de uma petição sobre os estaleiros de Lai Chi Vun. Só depois vai ser decidido se se deve iniciar o levantamento do procedimento de classificação de bens imóveis.

Alexis Tam explicou ainda que o Instituto Cultural “vai tratar do caso de acordo com as disposições da Lei de Salvaguarda do Património Cultural e as dos diplomas legais do Conselho do Património Cultural”.

No entanto, o Governante ressalvou que as autoridades vão ter como principal preocupação a garantia da segurança pública no que diz respeito aos estaleiros.

Alexis Tam disse ainda que a distância entre as salas para fumadores instaladas nos casinos e as mesas de jogo vai ter como critério principal a protecção da saúde dos funcionários.