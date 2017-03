Tailândia, economia em ascensão: Operários da construção civil trabalham no estaleiro de um novo arranha céus no distrito financeiro de Ratchaprasong, na capital tailandesa, Banguecoque. A economia da Tailândia deve crescer 3,2 por cento em 2017, de acordo com um relatório publicado pelo Banco Mundial. Na base da expansão económica deverão estar o aumento do consumo privado e o reforço do investimento público. EPA/NARONG SANGNAK

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...