Testemunha falta a sessão do julgamento de Ho Chio Meng

Apesar de estar agendado para ontem à tarde o reatar do julgamento do ex-Procurador da RAEM, a sessão acabou por ser adiada porque a testemunha arrolada pela defesa não compareceu no Tribunal de Última Instância.

De acordo com as explicações avançadas na segunda-feira pelo presidente do colectivo de juízes, Sam Hou Fai, a falta de comparência da testemunha era uma possibilidade já sobre a mesa. Isto porque a pessoa que ia ser ouvida não reside em Macau e, como tal, torna-se complicado para a máquina judicial do território garantir que a testemunha dê efectivamente o seu contributo ao processo.

A próxima sessão do caso que envolve Ho Chio Meng, que é acusado da prática de mais de 1500 crimes, prossegue na sexta-feira às 9h30. Também nesta sessão vai ser ouvida uma testemunha oriunda de fora de Macau, pelo que se mantém o risco do processo ser novamente adiado.