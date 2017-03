Stanley Au diz que alunos de Macau precisam de ter mais conhecimentos

A Associação de Pequenas e Médias Empresas de Macau quer que Governo melhore as qualificações dos alunos locais, nomeadamente no que diz respeito à criação e gestão de PME’s.

O pedido foi expressado por Stanley Au, presidente da associação, que considerou, em declarações à emissora em língua chinesa da Rádio Macau, que em comparação com os estudantes das regiões vizinhas, os locais mostram um nível de conhecimentos abaixo da média.

O responsável pela associação explicou também que a criação da Grande Baía de Cantão, Hong Kong e Macau deverá constituir uma oportunidade para todas as empresas do Território. Porém, o presidente do Banco Delta Ásia alertou para o facto das oportunidades só poderem ser aproveitadas se houver um envolvimento dos empresários locais e um esforço para que a cooperação seja realizada com sucesso.