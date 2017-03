PSP está a investigar batalha campal em que esteve envolvida a sua equipa de futebol

A equipa de futebol do Grupo Desportivo da Polícia, que está ligada à Polícia de Segurança Pública, está a ser alvo de uma investigação interna após se ter envolvido numa batalha campal no encontro do passado sábado diante do Chao Pak Kei. O facto foi avançado pela Corporação ao PONTO FINAL.

“Informa-se que o caso está a ser averiguado por esta Polícia, pelo que neste momento não há nada a referir sobre o caso”, disse, ao PONTO FINAL, o departamento de Relações Públicas da PSP.

O incidente ocorreu ao minuto 90, após uma agressão do jogador Lucas Calixto a um atleta do Grupo Desportivo da PSP. Nessa altura os companheiros de equipa do agredido atacaram em grupo o agressor, tendo levado à interrupção momentânea do encontro.

No final, o Chao Pak Kei derrotou a Polícia por 2-0, num jogo com quatro expulsões. Do lado da equipa vencedora, Lucas Calixto foi expulso. Já da equipa da Polícia, Leong Lap San, Chong Iat Chi e Chan Chi Ieng também viram o cartão vermelho.