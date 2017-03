Proposta de boletins em braille deixou invisuais indignados

De boas intenções está o Inferno cheio. É desta forma que a Associação de Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência Visual responde à intenção da CAEAL de avançar para a criação de boletins de voto em braille. O organismo diz que a iniciativa arrisca-se a ser mal sucedida, pura e simplesmente porque parte substancial dos cegos de Macau não sabem ler em braille.

Elisa Gao

A Comissão de Assuntos Eleitorais para a Assembleia Legislativa anunciou recentemente que está a ponderar avançar para a criação de boletins de voto em braille para que os invisuais do território possam votar com maior autonomia, mas a Associação de Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência Visual diz que a iniciativa pode redundar tão só e apenas no desperdício de recursos públicos.

A razão é simples: o organismo presidido por Albert Cheong eslcareceu, esta quarta-feira em comunicado, que a maior parte dos invisuais do território não sabem, pura e simplesmente, ler em braille.

Tong Hio Fong, presidente da CAEAL, justificou a criação dos boletins de voto com a intenção de permitir que os eleitores invisuais pudessem preencher e depositar o boletim de voto sem terem de depender de terceiros.

A Associação de Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência Visal aplaude as boas intenções da Comissão Eleitoral, mas lamenta que o Governo desconheça de forma tão flagrante a realidade dos cegos do território: “O Governo de Macau tem um conhecimento limitado da comunidade invisual. Estão convictos que os boletins de voto em braille podem resolver todos os problemas dos cegos de Macau. Para nós, esta posição chega a ser infantil”, disse ao PONTO FINAL Chio U Iok, membro da direcção do organismo.

Chio, de 68 anos, avançou com o seu próprio exemplo para explicar porque razão a iniciativa, apesar de ser bem direccionada, está condenada a ser mal sucedida. O dirigente perdeu a visão há pouco mais de dois anos e nunca chegou a aprender a ler em braille. Chio faz questão de se manter informado e sublinha o bom trabalho feito ao nível de soluções de acessibilidade por títulos como o Ou Mun Iat Pou ou o Exmoo: “Apesar de não conseguir ver com nitidez o meu telefone, aprendi a conhecer o aparelho. Sei que ele é rectangular e liso e posso clicar nas aplicações do Ou Mun Iat Pou e do Exmoo para ouvir as notícias que publicam”, explica.

A Associação de Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência Visual estima que existam entre 1300 e 1400 cegos no território, a maior parte dos quais perderam a visão já em idade avançada.

O facto, na esmagadora maioria dos casos, tem consequências inevitáveis e representa a diferença entre a capacidade para ler o mundo e uma iliteracia recém-adquirida. No comunicado de imprensa que enviou às redacções, a Associação sublinha que uma fatia substancial dos eleitores invisuais não terá capacidade para ler os boletins de voto e sugere que a Comissão de Assuntos Eleitorais para a Assembleia Legislativa proponha mecanismos alternativos de assistência que permitam que os cidadãos invisuais escolham e votem em consciência.

O organismo pede ainda à CAEAL que siga o exemplo dos jornais Ou Mun e Exmoo e dote o seu portal electrónico de condições de acessibilidade que permitam, por exemplo, que os cidadãos invisuais se consigam inteirar dos conteúdos disponibilizados pelo organismo liderado por Tong Hio Fong.

Na nota de imprensa, a Associação de Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência Visual defende ainda que a Comissão Eleitoral devia mostrar abertura para ouvir as opiniões dos eleitores com capacidades limitadas e vai ao ponto de sugerir que a CAEAL simule a realização do escrutínio para procurar compreender de que forma é que a experiência eleitoral pode ser melhorada.

Chio U Iok diz que nem sempre as soluções mais óbvias são as mais práticas e deixa uma recomendação. Uma série de simples furos, sustenta o dirigente, podem fazer a diferença: “Não é necessário gastar dinheiro com boletins de voto especiais. Os boletins podem ser os boletins normais, com um furo ao lado do nome de cada um dos candidatos. Se eu quiser votar no candidato número cinco, percorro o boletim até dar com o quinto furo. Os cegos têm mãos muito sensíveis. Vêm-se obrigados a tocar em tudo”, salienta o dirigente associativo.