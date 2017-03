Polícia Judiciária emite alerta sobre chamadas fraudulentas

Entre 15 e 21 de Março, no período de uma semana, a Polícia Judiciária (PJ) recebeu 31 queixas de cidadãos que receberam chamadas telefónicas fraudulentas, pretensamente com origem no Departamento de Imigração ou noutros departamentos governamentais da República Popular da China.

De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, dois dos residentes que contactaram as forças de segurança reportaram perdas em dinheiro. Na sequência do ocorrido, a Polícia Judiciária emitiu uma mensagem de alerta, avisando que nenhum departamento governamental pede aos cidadãos que efectuem transferências em dinheiro através do telefone, tratando-se de uma tentativa de fraude. As autoridades apelam ainda a que todas as chamadas do género sejam reportadas às forças de segurança.