Orquestra de Macau combina música e ioga no palco do D. Pedro V

A flexibilidade do ioga e a vitalidade da música encontram-se a 22 de Abril, no palco do Teatro D. Pedro V, para um espectáculo invulgar. Da responsabilidade da Orquestra de Macau, o concerto “Ioga Musical” combina música clássica e o leque de disciplinas espirituais e físicas com origem na Índia a que se convencionalizou chamar ioga.

Num comunicado enviado às redacções, o Instituto Cultural define o espectáculo como “uma experiência de descontracção mental e física” com que o organismo dirigido por Lü Jia brinda “os atarefados habitantes da cidade”.

No concerto, a Orquestra de Macau propõe-se interpretar andamentos lentos de peças clássicas, nomeadamente do “Cânone em Ré Maior”, de Pachelbel, de “O Cisne”, de Camille Saint-Saëns e de “Humor da Manhã”, de Edvard Grieg.

Os ingressos para o espectáculo, que decorre às 16 horas de 22 de Abril, custam 100 e 120 patacas e encontram-se já à venda na Bilheteira Online de Macau, com o Instituto Cultural a adiantar que a procura por bilhetes tem superado as expectativas e a aconselhar os melómanos interessados a adquirirem os ingressos com brevidade.

O concerto “Ioga Musical” materializa-se no âmbito da iniciativa “Festa Musical de Fim-de-Semana”, projecto que volta a assentar arraiais no palco do Teatro D. Pedro V no início do Verão. A 24 de Junho, a Orquestra de Macau dedica um espectáculo à “Memória da Juventude”, num concerto que vai beber inspiração a bandas sonoras de produções cinematográficas conhecidas e que se propõe evocar, de acordo com a nota de imprensa enviada pelo Instituto Cultural, “as memórias belas de juventude passadas no campus universitário”.