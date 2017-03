Motociclista Brandon Cretu abandona TT mas sonha com regresso a Macau

No ano passado o motociclista foi impedido de correr na Guia, depois de ter ficado de fora das escolhas da organização. Contudo, o norte-americano não se cansa de elogiar o circuito e quer voltar ao território pelo menos mais uma vez.

O motociclista Brandon Cretu anunciou que vai deixar de disputar a prova rainha do motociclismo de estrada – a TT Ilha de Man – e o seu grande sonho passa agora por regressar ao Grande Prémio de Macau. O desejo do piloto norte-americano foi revelado numa entrevista ao portal Road Racing Core.

“Para ser honesto gostava de ir pelo menos mais uma vez a Macau – ou várias vezes se me quiserem lá – porque adoro a pista, assim como o grupo de pessoas envolvido no evento, que é muito unido”, afirmou Cretu. “Para mim seria uma pena se tivesse de abandonar toda a competição”, frisou.

Brandon Cretu competiu no Circuito da Guia por várias vezes, contudo no ano passado a sua inscrição não foi aceite. O norte-americano explicou a questão com um ano de 2015 em que não conseguiu manter o ritmo dos anos anteriores: “Os organizadores reduziram o número de participantes de 32 para 28 e eu não consegui fazer parte desse número mais restrito. Foi também por causa dos meus resultados em 2015, um ano muito complicado no qual o meu ritmo esteve a alguns segundos de distância do que tinha conseguido fazer em 2014”, explicou.

Contudo, o piloto de 33 anos não abdica da intenção de regressar a Macau e acredita ter o potencial e o andamento necessários para estar à partida em futuras edições do certame do território: “Sei que posso melhorar e conquistar o meu lugar na grelha de partida. Também sinto que com a minha presença a corrida ganha mais do que simplesmente um piloto. Neste momento estou a trabalhar com outro piloto e uma equipa com uma reputação sólida para ver se conseguimos um conjunto que a organização considere interessante”, afirmou.

Razões do adeus à Ilha de Man

Sobre os motivos que levam o norte-americano a não querer participar em mais edições da chamada ‘Corrida da Morte’, Brandon Cretu justifica-se com um ano no qual acabou por ser muito afectado por factores extracompetição.

“A minha época de 2016 foi repleta de coisas fantásticas mas também muitas coisas nos bastidores que me desafiaram enquanto motociclista e pessoa. No final senti-me muito exausto a nível mental e físico, e acredito que isso fez com que se perdesse alguma da paixão pela Ilha de Man TT”, revelou.

“A prova de TT merece que uma pessoa esteja focada a 100 por cento, se não é esse o caso não vale a pena competir nessa corrida. E se também já não se está a desfrutar como no passado, então não se deve mesmo correr lá”, frisou.

Sobre este ano, o piloto espera mesmo assim participar na histórica corrida de Imatra, na Finlândia, que se realizou entre 1962 e 1986. Depois de vários anos suspenso, o evento regressou no ano passado.