Leong Weng Pun enviou esclarecimentos ao Tribunal de Última Instância

Leong Weng Pun, ex-advogado de defesa de Ho Chio Meng, afirmou ontem que já enviou o esclarecimento pedido pela juíza titular do processo, Song Man Lei, na sequência da decisão que colocou um ponto final no seu envolvimento no julgamento do ex-Procurador. De acordo com o causídico, o esclarecimento por escrito foi remetido ao Tribunal de Última Instância dentro dos prazos legais: “Sim, já escrevemos e enviámos o esclarecimento. Foi enviado dentro do prazo legal”, disse Leong Weng Pun, ao PONTO FINAL. “Foi um documento simples e breve, também porque foi uma decisão tomada com o aval do Dr. Ho Chio Meng. É quase um procedimento formal que mostra o nosso respeito pelo tribunal”, acrescentou.

O advogado pediu para deixar de representar Ho Chio Meng, depois de ter sugerido a parcialidade dos colectivo de juízes. O ex-Procurador da RAEM é agora representado pela advogada Oriana Inácio Pun.