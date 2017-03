Lei Chin Ion e a difícil configuração das portas

O director dos Serviços de Saúde tirou ontem o véu a alguns dos requisitos que vão figurar no despacho emitido pelo secretário para os Assuntos Sociais e Cultura e aos quais as concessionárias de jogo terão de responder quando introduzirem as novas salas de fumo nos casinos. No centro das preocupações de Lei Chin Ion parecem estar as portas destas estruturas, a sua dimensão, número e até o tempo de abertura.

“Nós vamos exigir requisitos mais rigorosos. Em relação à porta da sala também temos algumas exigências. Não é uma abertura livre, tem que se carregar num botão. E a abertura da porta não pode ser superior ao tempo de um minuto. E na área de fora não será permitido ter lá nenhuma mesa [de jogo]”, explicou o Director dos Serviços de Saúde. A preocupação é justificada com o desígnio de garantir que os trabalhadores dos casinos não estejam expostos ao fumo: “A nossa intenção é mais a protecção dos trabalhadores e não deixar este fumo sair da sala. Há quem fale em fazer uma porta pequenina, mas não é exequível, porque é difícil de entrar”.

Também a inclusão de duas aberturas foi equacionada pelo responsável dos Serviços de Saúde: “Nós temos que fazer um estudo e pensar melhor. Se calhar pensamos em fazer duas portas. Entra primeiro por uma porta, e depois há lá um espaço e entra por outra porta. Há pessoas que dizem que tem que se ficar lá um minuto, mas também não é exequível, porque uma pessoa entrar e demorar um minuto, se calhar não é assim muito viável”, reflectiu.

Uma outra prerrogativa vital parece ser o tempo de abertura das estruturas: “Porque algumas portas são automáticas, quando a pessoa passa, abre automaticamente. Nós pensamos que isto não é muito eficaz, vamos aumentar a exigência dos requisitos. O mais importante é o tempo de abertura da porta. Questão importante é a pressão, a diferença de pressão de ar de fora e de dentro da sala. Porque se a porta abre durante muito tempo, é fácil o ar entrar, o fumo sair”, esclareceu ainda o responsável.

Certo é que as operadoras de jogo terão um ano para introduzir estes e outros requisitos nas suas salas para fumadores, após a entrada em vigor da lei de prevenção e controlo do tabagismo: “Em princípio vai entrar em vigor no dia 1 de Janeiro de 2018. E depois há um ano para a construção das salas de fumo. Até esta data, mantém-se como agora está”, assinalou Lei Chin Ion, que referiu ainda, sem contudo especificar, que “alguns casinos novos já conseguem atingir estes requisitos”. S.G.