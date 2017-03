Japão regista em Fevereiro maior excedente comercial desde 2010

A economia japonesa registou em Fevereiro um excedente comercial de 813,4 mil milhões de ienes, o maior ‘superavit’ mensal desde 2010, indicam dados oficiais ontem divulgados.

Este ‘superavit’ – o maior mensal em quase sete anos – reverte o défice registado em Janeiro e representa o triplo quando comparado com o apurado no mesmo mês do ano passado.

As exportações japonesas cresceram 11,3 por cento em Fevereiro para 6,3 biliões de ienes, enquanto as importações subiram 1 por cento para 5,5 biliões de ienes em termos anuais homólogos, de acordo com os dados publicados pelo Ministério das Finanças nipónico.

Por países, o Japão registou um saldo positivo com a República Popular da China de 111.767 milhões de ienes, o primeiro que obtém com o seu maior parceiro comercial em cinco anos, impulsionado pelo significativo aumento das exportações (+ 28 por cento em termos anuais homólogos).

Tal deve-se sobretudo ao facto de o Ano Novo chinês ter calhado mais cedo do que o habitual, o que resultou numa recuperação em Fevereiro, dado que as vendas do Japão à República Popular China tendem a diminuir durante aquele período festivo porque muitos negócios fecham.

Com o segundo parceiro comercial, os Estados Unidos, o país asiático registou um saldo positivo de 611.265 milhões de ienes – mais 1,5 por cento face ao período homólogo do ano passado – e o primeiro excedente em três meses com a primeira economia mundial.

Com a União Europeia – terceiro parceiro comercial –, o Japão obteve um excedente de 41.134 milhões de ienes, o que contrasta com o défice apurado em Fevereiro do ano passado.

Já com o Brasil, a terceira economia mundial registou um saldo negativo de 29.260 milhões de ienes – ainda assim menos 47,2 por cento em termos anuais homólogos.