IACM apela a importadores e retalhistas que retirem do mercado carne importada do Brasil

O Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) instou ontem os importadores e retalhistas locais que comercializam carne com origem no Brasil a retirar do circuito comercial os produtos produzidos por qualquer uma das 21 empresas brasileiras que se encontram a ser investigadas por exportarem carne estragada ou adulterada.

O IACM instou os comerciantes a retirar e a isolar os produtos em questão, de acordo com as informações ontem avançadas pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau. A Ou Mun Tin Toi adiantava ainda esta quarta-feira que o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais vai ainda contactar as autoridades brasileiras com o objectivo de clarificar a situação. Se houver novas informações, o IACM compromete-se a divulga-las publicamente no seu portal electrónica. Entretanto a importação de carne do Brasil para o território encontra-se suspensa, apesar do Instituto ter reiterado ontem, uma vez mais, que não foi encontrada qualquer anomalia na carne brasileira comercializada em Macau.