Grupo de Salvaguarda de Lai Chi Vun quer ver estaleiros classificados

O Grupo de Salvaguarda de Lai Chi Vun exigiu ao Instituto Cultural que inicie de imediato os procedimentos para a classificação dos estaleiros como bens imóveis. A exigência foi feita numa petição de 22 páginas entregue esta quarta-feira ao Governo.

Elisa Gao

O Grupo de Salvaguarda de Lai Chi Vun entregou ontem uma petição a exigir ao Instituto Cultural que inicie imediatamente os procedimentos para a classificação dos estaleiros de Coloane como bens imóveis de interesse cultural. Ao mesmo tempo, foi entregue um documento com a assinatura de 670 residentes que pedem que os trabalhos de demolição sejam suspensos e que se avance para a preservação das antigas oficinas navais.

“Além da concentração de estaleiros, Lai Chi Vun é também uma zona ecológica muito importante. Foi uma área que ganhou forma em 2000, com o desaparecimento da indústria dos estaleiros e o surgimento de várias árvores de mangal”, afirmou Tam Chon Ip, vice-convocador do grupo.

A petição, de 22 páginas, contém um plano de acção para Lai Chi Vun que abrange não apenas a área onde estão os estaleiros, mas também uma zona tampão. De acordo com o documento, é sugerida a classificação de todos os estaleiros com base na argumentação de que são “agrupamentos de construções e de espaços, objecto de delimitação, atento o seu interesse cultural relevante, a sua arquitectura, a sua unidade e a sua integração na paisagem”.

Ao longo das 22 páginas podem igualmente ser conhecidos os conceitos-chave que justificam a classificação dos imóveis para os signatários, nomeadamente o estilo de vida da zona, as estrutura dos estaleiros, a paisagem envolvente, e os valores cultural, histórico e ecológico.

Ainda sobre a zona, é explicado que “a forma como a colina, a vila, os estaleiros e a baía formam uma paisagem integrada é muito significativa e insubstituível”.

Em reposta à petição, o Instituto Cultural prometeu analisar o processo, respeitando os procedimentos normais e fazer o mapeamento ecológico da zona: “O Instituto Cultural irá levar a cabo uma rigorosa avaliação e uma análise das informações recebidas de acordo com os regulamentos e procedimentos da ‘Lei de Salvaguarda do Património Cultural’”, pode ler-se no comunicado do organismo.

“Além disso, o Instituto Cultural irá continuar a recolher dados e a executar o trabalho de mapeamento ambiental na área dos estaleiros de Lai Chi Vun”, é acrescentado.

Tam Chon Ip questionou igualmente se a Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA) não estará a falhar com as suas responsabilidades ao permitir que dois estaleiros já tenham sido demolidos e ao adiantar que outros nove devem seguir pelo mesmo caminho, mesmo quando não há um planeamento para a zona.

“Os deveres da DSAMA incluem estudar e proteger o património cultural marítimo e também acelerar o desenvolvimento da área. Mas fazer uma demolição sem que haja planeamento, isto não vai contra as responsabilidades deles?”, questionou.

Por sua vez, Leong Kam Hon, residente em Lai Chi Vun – que também esteve presente na entrega da petição – mostrou-se desiludido com a destruição da área: “Se não existir a povoação, ninguém vai viver lá e vai perder-se esta cultura de Macau”, defendeu.

Leong explicou que vive na aldeia há mais de 50 anos, tendo testemunhado o surgimento e a decadência dos estaleiros.