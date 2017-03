Funcionários do IC estão a responder a repto do CCAC, assegura Alexis Tam

Os funcionários do Instituto Cultural visados no relatório do Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) publicado no início do mês estão a regularizar a entrega da declaração patrimonial exigida pelo organismo liderado por André Cheong.

A garantia é dada por Alexis Tam, numa breve nota de imprensa enviada à comunicação social. O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura voltou a qualificar de “lamentável” o recurso continuado ao expediente da contratação de trabalhadores através do regime de aquisição de serviços. Alexis Tam lembra, no entanto, que exigiu de imediato ao Instituto Cultural que apresentasse um relatório detalhado sobre as práticas denunciadas pelo CCAC, bem como que assumisse a iniciativa de corrigir as irregularidades detectadas.

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura garantiu ainda que o Governo tenciona pronunciar-se sobre a eventual responsabilização de eventuais infractores depois de receber as conclusões do relatório que o Instituto Cultural terá que apresentar até meados de Abril. Os assessores jurídicos da Secretaria para os Assuntos Sociais e Cultura vão analisar o documento entregue pelo organismo liderado por Leong Hio Ming e colaborar com o Comissariado Contra a Corrupção caso seja necessário prolongar a investigação, assegura Alexis Tam.