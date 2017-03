Empresas de lazer e entretenimento reuniram-se para discutir diversificação da economia

“Promover Lazer e Entretenimento, Alcançar Diversificação da Economia” foi o lema que deu o mote ao Fórum para as Indústrias de Turismo e Lazer de Macau e a sua Responsabilidade Social, um certame que decorreu durante o dia de ontem por iniciativa do Instituto Politécnico de Macau (IPM). No encontro estiveram presentes representantes das empresas de turismo e lazer do território, que deram a conhecer os seus esforços de promoção do lazer e do entretenimento com o objectivo de alcançar a diversificação da economia de Macau.

Com a realização do fórum, o Instituto Politécnico de Macau procurou concretizar os objectivos de “divulgar os trabalhos e os respectivos resultados na promoção de programas e projectos não-jogo postos em prática pelas indústrias de turismo e lazer de Macau, permitindo às indústrias, aos residentes de Macau e aos visitantes conhecer, de maneira global, os esforços e contributos dados pelas empresas de turismo e lazer na implementação de projectos não-jogo e na promoção da diversificação adequada da economia de Macau”, refere o IPM num comunicado enviado às redacções.

A “escassez de trabalhadores especializados locais” continua a ser um dos desafios mais relevantes do desenvolvimento dos componentes não-jogo, escreve a instituição de ensino superiro, ainda que as empresas das indústrias de turismo e lazer de Macau se empenhem no investimento de infra-estruturas para a introdução e a implementação de novos projectos.

No evento estiveram presentes as seis concessionárias de jogo: a Melco Crown Entertainment – responsável pela organização –, Sociedade de Jogos de Macau, Wynn Macau, MGM China Holding, Galaxy Entertainment Group e Sands China.