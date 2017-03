Debandada causa a morte a duas crianças na província de Henan

Duas crianças morreram e mais de 20 outras ficaram feridas na sequência de uma debandada registada numa escola primária em Puyang, na província de Henan, no centro da China, informou ontem a agência oficial Xinhua.

As causas do incidente, que teve lugar durante o intervalo da manhã, estão a ser investigadas. As crianças feridas foram transportadas para um hospital próximo.

Não é a primeira vez que ocorre algo deste tipo na China. Em 2013, quatro menores morreram numa debandada num colégio da província central de Hubei, desencadeada pelo pânico instalado na sequência do desmoronamento de um muro num dormitório.