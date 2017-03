Dakar 2018 regressa ao Peru, cinco anos depois

A 40.ª edição do Rali Dakar arranca a 6 de Janeiro de 2018, no Peru, país que não visitava desde 2013, antes de entrar na Bolívia e cortar a meta na Argentina, anunciou ontem a organização da prova.

“O 10.º Dakar em solo sul-americano partirá de Lima, a 6 de Janeiro (de 2018), e terminará em Córdoba (na Argentina), a 20 de Janeiro”, indicou Etienne Lavigne, director da prova rainha de todo o terreno, numa conferência de imprensa realizada em Paris.

A passagem pela Bolívia proporcionará várias aproximações ao Lago Titicaca, antes de ser cumprido um dia de descanso, em La Paz, e de uma abordagem do Altiplano boliviano – o maior do planeta depois do tibetano – “ligeiramente diferente” dos anos anteriores.

“Há cinco anos que não entramos no Peru, um país ao qual os participantes da nossa prova desejam regressar. Todos guardam boas recordações de etapas lá disputadas, tanto pela beleza desportiva, como paisagística”, assinalou Lavigne.

O Peru está a ser afectado por fortes chuvas, que estão a provocar inundações graves, em consequência do fenómeno climático conhecido por El Niño, que já tinha estado na base da retirada daquele país da edição de 2016.

As datas e os percursos das etapas do Dakar de 2018, que, desde 2009, já passou por cinco países na América do Sul – Argentina, Chile, Peru, Paraguai e Bolívia -, serão apenas anunciadas em Novembro.