Crise na Península coreana está a arreliar Pequim

A República Popular da China assumiu ontem que está “muito preocupada” com a crise na península coreana e apelou a que se evitem “provocações mutuas e acções arriscadas”, após Pyongyang ter voltado a ensaiar o lançamento de um míssil.

“Qualquer acção unilateral com interesses egoístas vai apenas complicar a situação e não ajudará a garantir a sua própria segurança”, afirmou a porta-voz do ministério chinês dos Negócios Estrangeiros Hua Chunying, em conferência de imprensa.

A Coreia do Norte voltou ontem a ensaiar o lançamento de um míssil, que terá explodido, numa área próxima do aeroporto de Kalma, na cidade de Wonsan, segundo avançou o Ministério de Defesa sul-coreano, em comunicado.

A porta-voz não quis comentar se a prova constituiu um sinal de desafio dirigido aos EUA e à República Popular da China, face à aproximação entre os dois países contra o programa nuclear norte-coreano, durante a recente visita do secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson, a Pequim.

Hua defendeu a proposta chinesa de oferecer à Coreia do Norte a interrupção das manobras militares dos EUA e Coreia do Sul, em troca da suspensão do programa nuclear da Coreia do Norte.

“Acreditamos que essa proposta merece ser seriamente considerada por todas as partes”, afirmou Hua, acrescentando que “é a única forma de sair do actual ponto morto na península coreana”.

Hua Chunying considerou ainda que a crise “tem base nas diferenças e falta de confiança mútua entre a Coreia do Norte e os EUA”.