Coreia do Sul quer recuperar “ferry” Sewol

As autoridades sul-coreanas começaram esta quarta-feira a realizar testes para determinar se consegue resgatar do fundo do mar o ‘ferry’ Sewol, que naufragou em 16 de Abril de 2014, num acidente que fez mais de 300 mortos, na maioria estudantes.

Trabalhadores a bordo de duas barcaças começaram a fazer descer 66 cabos para depois poder puxar o ‘ferry’, que se encontra tombado para o lado esquerdo a cerca de 40 metros de profundidade. Os cabos estão ligados a uma estrutura de vigas que mergulhadores passaram meses a colocar no local.

Trazer o ‘ferry’ à superfície tem sido um dos principais pedidos dos familiares das vítimas que organizaram no passado uma série de protestos de grande escala.

A bordo do Sewol seguiam 476 pessoas, incluindo 325 estudantes. No total, foram recuperados das águas 295 corpos, faltando resgatar nove. O naufrágio do ‘ferry’ Sewol é considerada a maior tragédia humana da Coreia do Sul nas últimas décadas.