Congresso de filosofia e literatura toma de assalto universidades do território

Várias universidades de Macau recebem, entre 27 e 30 de Março, um congresso internacional de filosofia e literatura que junta académicos de vários territórios lusófonos, numa organização conjunta com a Universidade do Porto. A reflexão académica e científica tem por objectivo potenciar a investigação sobre as culturas de língua portuguesa.

Entre 27 e 30 de Março, várias instituições de ensino superior do território vão dinamizar, em parceria com a Universidade do Porto, o Congresso Internacional de Filosofia e Literatura: Entre Portugal e Macau. O encontro surge na sequência de outros congressos internacionais de filosofia, literatura e língua portuguesa, decorridos no Brasil, em Portugal e em Cabo Verde. No extenso painel de sessões figuram nomes como Maria António Espadinha, Paulo Ferreira da Cunha, Maria Fernanda Costa, Jorge Rangel ou Inocência Mata.

Congresso Internacional de Filosofia e Literatura: Entre Portugal e Macau – Lusofonia, Utopia Criadora. Assim se designa um encontro académico que conta na comissão organizadora com Maria Celeste Natário e Renato Epifânio, do Instituto de Filosofia da Universidade do Porto. A eles juntam-se vários nomes do meio académico e científico do território: Carlos Ascenso André, do Instituto Politécnico de Macau (IPM), Gonçalo Cordeiro e Inocência Mata, da Universidade de Macau (UMAC). A estes juntam-se ainda Jorge Rangel, do Instituto Internacional de Macau (IIM) e Maria Antónia Espadinha, da Universidade de São José (USJ).

Depois de uma sessão de boas-vindas, na próxima segunda-feira, às 18 horas, no Instituto Internacional de Macau, o arranque factual do encontro decorre na terça-feira, às 9h30, no Instituto Politécnico de Macau. A conferência inaugural, “Poéticas do Conhecimento Analógico: A Literatura Portuguesa de/em Macau”, é conduzida por José Carlos Seabra Pereira. Às 10h45, Maria Antónia Espadinha prossegue com uma reflexão sobre “Tradições, Mitos e Costumes Chineses na Literatura de Macau em Língua Portuguesa”. A poética do maior expoente do simbolismo português é depois analisada com Adelto Gonçalves em “O Poema de Forma Livre: Oito Elegias Chinesas, de Camilo Pessanha” – e Celina Veiga Oliveira – “Camilo Pessanha, Insularidade e Exílio”.

Num extenso dia de comunicações, destaque ainda para a intervenção de Margarida Conde, que aborda a “Miscigenação e Preconceito em Senna Fernandes”. Ou para a iniciativa “Literatura, Cinema e Filosofia: Valores de Matriz Luso-Oriental”, por Ilda Teresa de Castro.

A 29 de Março, o Congresso transfere-se para a Universidade de Macau, e o arranque dos trabalhos, às 9h30, estará a cargo de Sara Augusto, que discorre sobre “Arquivos da Guerra Interior. A Viagem do Pecado ao Oriente”. Paulo Ferreira da Cunha faz uma reflexão sobre “Actualidade do Pensamento Jurídico-Político de Confúcio na Perspectiva de Um Novo Direito Natural”. Às 11h30, uma sessão conjunta reúne Lola Geraldes Xavier, Adelina Castelo e Cláudia Figueiredo Rouxinol, em torno do tema “Representações Culturais da Lusofonia a partir de Macau”, a que se segue Ana Saldanha, que vai discorrer sobre o tópico “O Lusotropicalismo na Reconstrução de um Imaginário Imperial: o Caso de Macau”.

O congresso culmina a 30 de Março, na Universidade de São José. A longa sequência de sessões tem início às 10 horas, com a intervenção de Maria Fernanda Costa, que avança sobre “O Caso da Literatura de Macau na época Contemporânea”. Por volta do meio-dia, é a investigadora Inocência Mata quem apresenta uma reflexão sobre “Convicções Utópicas e Proféticas na Literatura Angolana”. Da parte da tarde, a partir das 15 horas, Isabel Poço Lopes tem uma intervenção que leva por título “O Português em Macau: Utopia e Reinvenção”. Às 17 horas, Maria Leonor Xavier discorre sobre “Raul Xavier: Um Macaense que Abraçou a Cultura Portuguesa”. A conferência de encerramento, às 18 horas, está a cargo de Jorge Rangel e designa-se “Uma Interpretação do Legado Luso em Macau”.