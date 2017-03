Comissão Eleitoral promove sessões de esclarecimento em Abril

A Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL) anunciou ontem a intenção de conduzir, durante o mês de Abril, várias sessões de esclarecimento destinadas ao eleitorado. A informação foi ontem avançada pelo presidente do organismo, Tong Hio Fong. O responsável abordou ainda os “trabalhos publicitários para as eleições”, questão que também foi ontem abordada.

Os membros da Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL) estiveram ontem reunidos para discutir as instruções relativas às eleições para o hemiciclo, convocadas para o dia 17 de Setembro. O organismo quer facilitar o processo de votação por parte do eleitorado do território, numa iniciativa em que coloca o ónus no “direito de eleger da população” e em que se propõe “evitar actos ou irregularidades que podem violar a lei eleitoral”, explicou Tong Hio Fong aos jornalistas.

“Através de vídeos publicitários, através de publicidade e divulgação em panfletos ou na Internet”, a Comissão de Assuntos Eleitorais quer “chamar a atenção da população e dar-lhe a conhecer a forma correcta de votar.” Os “trabalhos publicitários para as eleições” serão feitos, sustenta Tong, através de “diferentes meios e vertentes.”

Em colaboração com o Comissariado Contra a Corrupção (CCAC), a CAEAL vai realizar, “em meados de Abril”, sessões de esclarecimento sobre o escrutínio, revelou o presidente do organismo. Apesar de ter sido uma das questões abordadas na reunião de ontem, as instruções detalhadas que deverão nortear para o processo eleitoral ainda não foram divulgadas, já que os conteúdos das mesmas ainda não foram “completamente discutidos”: “Ainda não é o tempo adequado para publicar as conclusões”, defendeu o presidente da Comissão de Assuntos Eleitorais.

“No que diz respeito às instruções, temos um conteúdo relativamente intensivo e vamos servir-nos da experiência das últimas eleições e também consultando a nova lei eleitoral, considerando os aspectos que temos que emendar ou actualizar. Isto envolve vários processos ou conclusões que ainda não foram verificados, por isso nesta fase ainda não podemos publicar”, explicou Tong Io Fong. O magistrado sublinhou, ainda assim, que vão estar incluídas nas instruções vinculativas “as questões mais informativas” e que as dúvidas dos eleitores vão ser tiradas nas sessões de esclarecimento planeadas e também publicadas em páginas electrónicas.”

OS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL

Quanto aos trabalhos de fiscalização das infracções à Lei Eleitoral – nomeadamente no que respeita à propaganda eleitoral fora do período regulamentado – serão conduzidos por 15 membros do secretariado da CAEAL que já desempenham funções no organismo. Em comparação com o número de funcionários que fizeram a fiscalização nas últimas eleições para o hemiciclo, este ano “deve ser quase o mesmo”, garantiu Tong Hio Fong.

Questionado pela comunicação social sobre a formação que recebem os profissionais responsáveis por analisar os casos de atropelo à Lei, o Presidente da Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa referiu que não é um aspecto relevante: “Para ser franco, uma formação muito específica se calhar não é necessária nesta fase porque até agora são trabalhos de acompanhamento das eleições ou da propaganda eleitoral. Claro que vamos avisar esses colegas e também dar conhecimento a esses colegas de todas as irregularidades suspeitas de violação da lei eleitoral ou de actos ilícitos”, garantiu Tong. J.F.