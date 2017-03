Comissão conclui discussão da nova lei do tabaco

Os membros da 2ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa deram ontem por terminada a discussão na especialidade da nova Lei de Prevenção e Controlo do tabagismo. O diploma deverá ser votado em sessão plenária no próximo mês de Maio. Já o despacho que define as novas regras das salas de fumo, que inicialmente seria da responsabilidade de Chui Sai On, será agora redigido pelo gabinete de Alexis Tam.

Sílvia Gonçalves

Está concluída a discussão em sede de comissão da alteração à Lei de Prevenção e Controlo do tabagismo. O diploma deverá subir a plenário no próximo mês de Maio, para aprovação na especialidade. Com a entrada em vigor da lei, prevista para Janeiro de 2018, às concessionárias de jogo restará ainda um ano para procederem às alterações impostas pelo documento. O despacho que define os novos requisitos das salas de fumo dos casinos, que inicialmente seria redigido pelo Chefe do Executivo, será agora da responsabilidade do gabinete do secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam.

“Não há mais nada a discutir, o nosso trabalho já terminou. As duas assessorias têm ainda que aperfeiçoar a redacção da proposta de lei. Em termos de política não vai haver qualquer alteração que seja”, assegurou ontem Chan Chak Mo. O deputado, que preside à 2ª comissão Permanente da AL, prevê que só em Maio o diploma suba ao hemiciclo para aprovação na especialidade: “Só vai subir ao plenário depois de concluídos os trabalhos técnicos entre as assessorias. Findo esse trabalho, vai ser elaborado o parecer e nós vamos convocar uma reunião para discutir sobre o parecer. Isso também depende do volume de trabalho da assessoria Eu prevejo, estamos em Março, que em Maio vá ser agendada a discussão no plenário”.

No centro das alterações ao diploma esteve a manutenção de salas para fumadores nos casinos. A introdução de requisitos mais apertados permitiu reverter a intenção inicial do Governo de proibição total de fumo. Mas já não será o Chefe do Executivo a redigir o despacho que define as novas regras para a construção destas salas, esclareceu ontem o deputado: “Quanto aos requisitos exigidos para as salas de fumadores, o Governo está a pensar. O despacho do Chefe do Executivo será baseado no relatório dos Serviços de Saúde. Mas actualmente foi alterada essa parte, vai ser por despacho do secretário dos Assuntos Sociais e Cultura, deixa de ser por despacho do Chefe do Executivo”, explica.

No âmbito do regime de excepção que permite a manutenção destas salas nos casinos, a posição dos deputados que integram a comissão não é consensual, salientou ontem Chan Chak Mo: “Merece o apoio de alguns deputados e há membros da comissão que são contra, que são o Ng Kuok Cheong e o Leong Veng Chai. Sete a favor e dois contra”. Se os requisitos a que as novas salas terão que responder ainda não estão definidos, é já certo que o tempo de abertura da porta está no centro das preocupações [ver também coluna]: “O coordenador do gabinete de controlo do tabagismo entende que são mais exigentes os requisitos a observar pelas salas de fumo. Exige que haja um controlo para registar todo o tempo em que a porta está aberta, tudo vai ser quantificado”, admite.

Entre os pontos ontem abordados, esteve a comercialização de cigarros electrónicos. Se o artigo 15º do diploma já determinava a proibição da venda de produtos de tabaco destinados ao uso oral, a norma é agora clarificada com a introdução deste tipo de cigarros: “Não temos qualquer opinião porque no artigo 15º já estava fixado que é proibida a comercialização de produtos de tabaco destinados ao uso oral ou a serem inalados. Só que ficou mais claro, em vez de comercialização de tabaco, fala-se de cigarros electrónicos”, explicou Chan Chak Mo. Se a venda está proibida, o mesmo não se passa com o consumo: “É proibida a comercialização, mas não o seu consumo. A resposta do Governo é que são cada vez mais variadas as formas dos cigarros electrónicos e podem integrar outros produtos, por isso é que decide proibir a comercialização. O consumo é nos locais permitidos para o consumo de tabaco tradicional”, esclareceu ainda o deputado.