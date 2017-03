Comércio de aves vivas esteve em discussão no programa Fórum Macau

A venda de aves vivas, suspensa há mais de um mês no território, e a sua substituição por carne congelada deram o mote para a discussão que decorreu no âmbito da edição de ontem do programa Fórum Macau. Ung Sau Hong, membro do Comité Administrativo do IACM, reiterou que o Governo já reuniu com a indústria das aves vivas e espera receber resposta relativamente ao subsídio que os comerciantes poderão receber caso o Executivo decida avançar com a substituição da venda de aves vivas por carne congelada. Ung revelou ainda que os comerciantes querem apenas recomeçar a vender aves vivas, mas não apresentam quaisquer requisitos específicos relativamente ao subsídio. Contudo, o IACM não vai desistir de dialogar com os profissionais do sector.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...