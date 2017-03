Choque entre autocarros públicos deixa 29 feridos

Fotografia: TDM Ou Mun Tin Toi;

Uma colisão na última noite entre dois autocarros públicos, na Ponte Governador Nobre de Carvalho, causou 29 feridos, de acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau. Um dos motoristas ficou preso no interior da viatura, mas foi desencarcerado pelos bombeiros. Também uma mulher com nacionalidade filipina foi transportada para o hospital por ter um ferimento na cabeça. Devido ao acidente foram vários os autocarros e táxis que tiveram de fazer marcha atrás na mais antiga travessia entre Macau e a Taipa, uma vez que o trânsito ficou cortado nos dois sentidos. Até à hora de fecho desta edição do PONTO FINAL as causas do acidente ainda não eram conhecidas.