Ataque no exterior do Parlamento britânico deixou quatro mortos

A sessão da Câmara dos Comuns, do parlamento britânico, em Londres, foi ontem suspensa após testemunhas ouvirem sons parecidos com tiros no exterior, noticia a agência noticiosa Associated Press.

Testemunhas citadas pela Sky News dizem ter visto um homem com uma faca junto ao palácio de Westminster, onde se situa o parlamento, e o jornalista Quentin Letts afirmou ter visto “seguranças do parlamento a disparar contra um homem que atacou um polícia”.

Um porta-voz da Câmara dos Comuns disse à AFP que os deputados permaneceram confinados no interior do Parlamento devido a um “incidente de segurança”. O episódio acabou por ser confirmado pelas forças de segurança, que dão conta de que o atacante terá sido abatido a tiro pelos agentes de serviço.