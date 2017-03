Associação de Regentes de Banda organiza novo recital no CCM

No próximo domingo, a Associação de Regentes de Banda de Macau vai promover um recital em que tomam parte um quinteto de metais e um quarteto de clarinetes. O espectáculo, inserido na série “The Fun of Winds 7”, vai decorrer no domingo, no Pequeno Auditório do Centro Cultural de Macau pelas 16h.

A série de concertos “The Fun of Winds” é organizada pelo Associação de Regentes de Banda de Macau pelo sétimo ano consecutivo. A iniciativa constitui-se como uma oportunidade para os jovens músicos locais, nomeadamente para os membros da Associação Orquestra Sinfónica Jovem de Macau e para os alunos de vários instituições de ensino do território

No domingo, o quinteto de metais vai apresentar a peça Avenue des Champs-Élysées” (França) e o quarteto de clarinetes “Ponyo on the Cliff by the Sea” (Japão).

O concerto inclui-se nas actividades de celebração do 20º aniversário da Associação de Regentes de Banda de Macau e os bilhetes, no valor de 120 patacas, já estão à venda.