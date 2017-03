Angela Leong acusa obras do metro de terem danificado Pousada de São Tiago

As obras do terminal intermodal da Barra, que vai permitir ligar o trajecto do metro ligeiro da Taipa com Macau, danificaram o interior da Pousada de São Tiago. A revelação foi feita por Angela Leong, à emissora em língua chinesa da Rádio Macau, que revelou estar muito triste com esta ocorrência.

No entanto, a operadora já tem finalizado um plano para aplicar à pousada que foi encerrada depois do arranque das obras. Angela Leong disse que o plano vai ser aplicado logo após o fim dos trabalhos de construção do metro ligeiro, que no entender da responsável deve ficar terminado dentro de um ano.

Sobre o incêndio no Grand Lisboa Palace, a quarta mulher de Stanley Ho explicou que apesar dos danos registados, o incidente não deve atrasar a abertura do novo casino da SJM no Cotai.