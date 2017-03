Violência doméstica: IAS quer ajudar agressores a controlar emoções

Para além de novo centro de acolhimento para mulheres vítimas de violência doméstica, o Instituto de Acção Social (IAS) planeia construir instalações destinadas a quem agride. O objectivo do novo espaço passa por ajudar os agressores a controlar as suas emoções.

Elisa Gao

O Instituto de Acção Social (IAS) está a planear autorizar organizações da sociedade civil do território a construir instalações onde agressores ou suspeitos de violência doméstica podem ser ajudados, sobretudo no sentido de os ensinar a lidar com as suas emoções. A iniciativa, explicou Au Chi Keong, vice-director do Instituto de Acção Social, tem por objectivo reduzir o risco de agressão doméstica, adiantou o responsável à margem de um simpósio realizado no Instituto Politécnico de Macau (IPM) a propósito do Dia Mundial do Serviço Social, data ontem assinalada.

“No que respeita à Lei da Violência Doméstica, vamos acrescentar um novo centro de abrigo para mulheres, cujo planeamento já está praticamente terminado e a previsão é que esteja operacional a meio deste ano”, reiterou Au Chi Keung.

A criação de instalações destinadas a quem perpetra as agressões, por outro lado, será feita mais tarde. O Instituto de Acção Social, explicou o responsável, vai autorizar algumas organizações sociais a construir os espaços: “Nós preparamos este centro para os homens, para que os agressores ou suspeitos de agressão possam ter um lugar onde consigam ser ajudados quando se encontram emocionalmente instáveis. Desta forma, pode haver uma redução da ocorrência de casos de violência doméstica”, defendeu.

Au Chi Keung lembrou ainda que uma em cada dez vítimas de casos de violência doméstica precisa de protecção e que os pedidos feitos por homens para que os ajudem a controlar as suas emoções não são muitos. “Na verdade, eles [homens] conseguem fazê-lo sozinho”, salientou o responsável.

Ao acrescentar as duas novas instalações aos serviços de acolhimento disponíveis actualmente, o IAS terá a capacidade de disponibilizar 50 vagas, sendo 40 destinadas a mulheres e dez a homens.

Por outro lado, o vice-presidente do Instituto de Acção Social revelou que os dirigentes de sete departamentos governamentais vão reunir no início do próximo mês para iniciar os eventuais procedimentos de revisão da Lei de Violência Doméstica.

Ontem, Au Chi Keung também se pronunciou sobre as novidades no âmbito do Regime de credenciação e inscrição para o exercício de funções de assistente social: “O IAS finalizou o novo projecto de lei e o Conselho Executivo prepara-se agora para fazer a revisão. Prevê-se que a legislação venha a ser submetida à Assembleia Legislativa depois das eleições.”

Depois do encontro, Leung Kai Yin, professor da disciplina de Serviço Social no IPM, lembrou à imprensa que, depois da segunda fase da sessão de consultas da proposta do regime de registo de serviços sociais em Janeiro de 2015, o círculo de profissionais do serviço social foi incluído no comité consultivo da nova legislação.

De acordo com Leung, o Governo acolheu algumas das opiniões emitidas pelos profissionais do sector: “Mais de metade dos lugares de membros do comité de registo de serviços sociais (nove membros) foram assumidos por funcionários do Governo. A nossa opinião é que as pessoas que trabalhem nos serviços sociais devem representar mais de metade do Comité e o Executivo diz que vai considerar.”