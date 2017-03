Taiwan responde à pressão da China com fabrico de armamento

Taiwan lançou esta quarta-feira um projecto de concepção e construção de submarinos e navios de guerra numa cerimónia realizada na base naval de Tsoying, no sul da ilha. A iniciativa contou com a presença da Presidente formosina Tsai Ing-wen.

Tsai presenciou a assinatura de um acordo de cooperação entre a Marinha, os estaleiros CSBC e o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Chung-Shan para o desenvolvimento e construção de submarinos e navios militares.

O projecto de construção de submarinos coincide com uma crescente retórica intimidatória por parte da China, tanto na frente política, para conseguir a união e combater a independência, como na militar, com o envio de barcos e aviões para as proximidades da ilha.

Segundo um relatório do Ministério da Defesa, apresentado na quinta-feira no Parlamento, Taiwan planeia aumentar os seus gastos em Defesa, adquirir equipamentos bélicos avançados aos Estados Unidos e intensificar o desenvolvimento de aviões, mísseis, submarinos e navios militares.

O desenvolvimento da sua própria frota de submarinos é um ponto importante na política de Defesa da Presidente Tsai face à recusa por parte dos principais fabricantes mundiais de submergíveis em vendê-los à Formosa devido à oposição chinesa. A Presidente taiwanesa quer aliar o desenvolvimento de armas ao avanço tecnológico de Taiwan, por via da cooperação com o sector privado, e também promover a criação de empregos.

Actualmente, Taiwan dispõe de dois submarinos norte-americanos, relíquias da II Guerra Mundial, e de outros dois holandeses construídos no início da década de 1980. Os Estados Unidos manifestaram há uns anos disponibilidade para cooperar no fornecimento de submarinos a Taiwan, mas o plano não saiu do papel devido a restrições aos fundos taiwaneses disponíveis, problemas técnicos e à pressão exercida pela República Popular da Chin.

Taiwan espera contar com transferência de tecnologia norte-americana para o seu programa de desenvolvimento dos submarinos e navios militares, já que Washington é o principal fornecedor de equipamentos bélicos à ilha.