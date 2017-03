Sheldon Adelson mantém-se no Top-20 das maiores fortunas do mundo

O patrão da Las Vegas Sands tem uma fortuna avaliada em 30,4 mil milhões de dólares (243,1 mil milhões de patacas), o que representa mais do dobro da riqueza amealhada por Lui Chee Woo. O patrão da Galaxy é o segundo magnata do jogo mais rico do mundo.

A revista Forbes divulgou a última edição da lista que ordena os multimilionários de todo o planeta com base no valor avaliado da sua fortuna. No ranking dos ultra-ricos, liderado com larga margem de manobra por Bill Gates, o magnata do jogo Sheldon Adelson continua a ser o mais rico entre os empresários com interesses no mercado do jogo do território. O patrão da Las Vegas Sands aparece na 20.ª posição do ranking compilado pela revista norte-americana.

Desde Outubro do ano passado, a fortuna de Adelson caiu de 31,8 mil milhões de dólares (254,3 mil milhões de patacas) para 30,4 mil milhões de dólares (243,1 mil milhões de patacas). O magnata de Las Vegas, de 83 anos, aparece no 20.º lugar da tabela, logo atrás do investidor Li Ka-shing, o homem mais rico de Hong Kong (19.º do mundo) e do magnata do imobiliário Wang Jianlin, o mais rico da China (18.º do mundo).

Adelson é, de longe, o empresário mais rico entre os que têm no jogo o sector nuclear dos seus negócios. O segundo da lista nessa categoria é o patrão do grupo Galaxy Entertainment, Lui Chee Woo, da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong, cuja fortuna – avaliada em 12,1 mil milhões de dólares (96,7 mil milhões de patacas) – é inferior a metade da de Adelson e aparece apenas em 109.º lugar da classificação geral. Pansy Ho, accionista maioritária da MGM China, ocupa o 414.º posto da lista, com 4,2 mil milhões de dólares (33,5 mil milhões de patacas) e, um pouco mais atrás, em 427.º lugar, aparece Angela Leong, a quarta mulher do magnata Stanley Ho e maior accionista da SJM Holdings, detentora de 4,1 mil milhões de dólares (32,7 mil milhões de patacas). O norte-americano Steve Wynn, patrão da Wynn Resorts, é apenas 814.º na lista, com 2,5 mil milhões de dólares (19,9 mil milhões de patacas), ainda assim à frente de Lawrence Ho, presidente da Melco Crown, com 1,6 mil milhões de dólares (12,7 mil milhões de patacas).

Voltando ao topo da lista, o pai da Microsoft, Bill Gates, hoje em dia mais dedicado à sua Fundação Bill & Melinda Gates e ao seu trabalho de combate à malária e outras patologias no Terceiro Mundo, continua a ver a sua fortuna crescer sozinha, estando actualmente avaliada em 86 mil milhões de dólares (687,8 mil milhões de patacas), ou seja mais de duas Pansy Ho’s à frente do segundo classificado, o “Oráculo de Omaha” Warren Buffett, que detém 75,6 mil milhões de dólares (604,6 mil milhões de patacas).