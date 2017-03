Sentença de agentes da PSP acusados de corrupção conhecida a 5 de Maio

A sentença do julgamento dos seis agentes do Corpo da Polícia de Segurança Pública que são acusados de receberam mais de 1,8 milhões de patacas para auxiliarem um grupo criminoso a fazer entrar pessoas de forma ilegal no Território vai ser conhecida no dia 5 de Maio.

De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, nas alegações finais, o Ministério Público considerou que existem provas documentais e escutas de telefonemas que provam que os agentes não seguiram os procedimentos habituais para lidar com este tipo de situações.

Ainda de acordo com a acusação, os comportamentos dos seis agentes acusados resultaram na quebra de confiança da população nas forças da ordem e, em particular, no Corpo de Polícia de Segurança Pública. Este é um factor que o Ministério Público pediu para que tribunal tivesse em consideração na altura de proferir a sentença.

Já os advogados de defesa dos seis arguidos, segundo a Ou Mun Tin Toi, consideraram que as provas recolhidas não permitem chegar a conclusões sobre o alegado montante recebido pelos acusados. A defesa argumentou também que durante o julgamento não houve um único agente dos Serviços de Migração que tivesse sido ouvido.

Outros dos argumentos utilizados pela defesa é o facto dos agentes terem o registo criminal limpo e os serviços prestados no desempenho das suas funções à população de Macau.