Sampaio: “Não gostei de Macau”

Está à venda o segundo volume das memórias de Jorge Sampaio. Prometia responder a Rocha Vieira. E não desilude. Mas o capítulo referente a Macau é muito mais do que apenas isso.

João Paulo Meneses

“O adeus de Macau ou o fim do império” é o nome do capítulo, com 45 páginas, do segundo volume das memórias de Jorge Sampaio, colocado à venda esta semana em Portugal, em que o antigo Presidente da República Portuguesa fala sobre diversos factos relacionados com a transição e com o território.

E o seguinte excerto pode resumir genericamente o estado de espírito do chefe de Estado que foi factualmente responsável por entregar a soberania de Macau à República Popular da China após mais de quatro séculos de administração lusa: “Gostei de muito de conhecer os macaenses, mas não gostei de Macau. Em 500 anos nem ao menos conseguimos ensinar português e ficamos com a fama de tipos que foram para lá enriquecer,” diz a terminar a alínea dedicada à transição de Macau, no livro escrito por José Pedro Castanheira.

“Não tenho a mais pequena prova contra ninguém, mas tinha a noção do que ia acontecendo,” continua. “Aquilo era China e Portugal não deixou lá grandes marcas.” Mais: “Tive sempre o sentimento de falhámos completamente na nossa missão.”

“No entanto”, diz o ex-presidente em “Jorge Sampaio – Uma Biografia – 2.º volume, O Presidente,” “eu não podia ter feito mais por Macau. Só eu sei o que sofri, literalmente. Dei uma luta de morte por Macau, apenas por razões de patriotismo e alguma decência, para fazer as coisas bem-feitas”, garante.

Rocha Vieira, o culpado

Há basicamente um culpado pelo ‘sofrimento’ de Jorge Sampaio relativamente a Macau: Vasco Rocha Vieira. Ao longo das 45 páginas o ex-presidente critica o último governador em diversos aspectos e não poupa na forma como o faz.

Começa logo por dizer que “nos primeiros anos [em Macau, Rocha Vieira] fez o que quis, usou aquilo para fazer uma promoção gigantesca e toda a gente diz que o objetivo era Belém.” Promoção gigantesca seria também, por exemplo, a vinda do Papa a Macau: “Uma visita do Papa naquela altura [1999] não fazia o menor sentido. A única explicação razoável é que fazia parte da campanha eleitoral de Rocha Vieira. Nessa matéria a Igreja sabe o que tem a fazer,” segundo o ex-assessor de Belém, Carlos Gaspar.

Outro aspecto directamente criticado pelo ex-presidente: o arriar da bandeira no Palácio da Praia Grande. “A história da bandeira foi ridícula: estudada ao milímetro e feita a uma hora em que nós não estávamos.”

Finalmente, a questão do discurso na Universidade de Macau, em Fevereiro de 1999, quando Sampaio decide, em cima da hora, retirar a referência mais crítica à Indonésia (Timor…), o que lhe valeu criticas generalizadas. Sampaio explica que foi levado por Rocha Vieira a fazê-lo, para não hostilizar um aliado da China: “Quando rebentaram as críticas, não abriu a boca, deixou-me debaixo de fogo. Foi sempre assim.”

Aliás, poucas são as situações retratadas no livro de José Pedro Castanheira em que Sampaio não acusa o último governador. Duas excepções: a criação da Escola Portuguesa e o fim dos voos da TAP. Nestes dois casos, o ex-presidente é omisso sobre as responsabilidades directas, sendo que no caso da Escola refere que “houve um diferendo. Eu queria uma escola internacional e séria, não uma escola minoritária como acabou por ser,” virada apenas para a pequena comunidade lusófona, ainda segundo o livro. Neste ponto ainda podem ler-se críticas de Sampaio ao governo de António Guterres, que “prestava pouca atenção a Macau”: “Andei sempre atrás do Governo para saber como estavam as coisas.”

Fundação Jorge Álvares: “O comentário não pode ser transcrito”

Como seria de esperar, as palavras mais contundentes estão reservadas para o fim, quando se fala da criação da Fundação Jorge Álvares. Tão contundentes que, diz Magalhães e Silva, o comentário do ex-presidente, quando soube que o assunto tinha avançado, “não pode ser transcrito” para o livro de José Pedro Castanheira.

Sampaio conta que disse, nas semanas anteriores à data da transição, “de dedo em riste, senhor governador: assim não há Fundação Jorge Álvares.” E conclui: Rocha Vieira “agiu com má-fé. Tinha instruções para não o fazer e fez.”

Ainda assim, este ponto do livro fica marcado mais pela factualidade do que pelos considerandos. Todo o processo é inventariado, são confirmadas datas e locais, reveladas testemunhas das conversas e fica a saber-se, por exemplo, que é o falecido advogado Francisco Gonçalves Pereira quem telefona a Magalhães e Silva, no dia 21 de Dezembro de 1999, a informar da Fundação. A comitiva estava em Banguecoque, Sampaio tinha uma infecção pulmonar e acabara de ser cancelada a viagem a Timor-Leste. Magalhães e Silva nada conta ao então presidente até Janeiro.

De Salavessa da Costa à morte de Deng Xiaoping

O livro passa em revista o processo de recondução de Rocha Vieira [ver texto nesta página], a nova forma de articulação entre a Praia Grande e Belém (“Ele não estava habituado a ter de justificar”, diz Sampaio) e até a escolha dos secretários-adjuntos, confirmando-se as reservas relativamente a Salavessa da Costa, que o então presidente queria “a prazo”. “A única vez que fui deselegante foi quando exigi uma reunião com todo o governo [de Macau]. (…) Fui mal-educado porque o Rocha Vieira me irritava com os seus silêncios e aquele ar pouco dado a comunicar francamente. Dei à volta à mesa, pedi a cada um que falasse do seu sector e ele ficou para morrer.”

O combate à criminalidade em Macau (com a China a recusar colaborar, fica a saber-se), a solução para a Fundação Oriente (“Fui encostado à parede,” reconhece Monjardino) ou a reacção tardia à notícia da morte de Deng Xiaoping (“deveria ter sido acordado,” reconhece Sampaio) são outros temas tratados em “Jorge Sampaio – Uma Biografia – 2.º volume, O Presidente”.

Magalhães e Silva queria ser governador

“Eu sempre quis ser governador de Macau. Digo-o porque não sou hipócrita. Era uma das coisas que mais gostaria de ter sido na vida,” admite Manuel Magalhães e Silva, amigo e consultor de Sampaio com os assuntos de Macau em Belém.

No livro de José Pedro Castanheira fica também a saber-se que Carlos Monjardino defendia o nome de Magalhães e Silva, mas que foram raros os que disseram não preferir a continuidade de Rocha Vieira (Melancia foi uma dessas vozes discordantes, revela também a obra “Jorge Sampaio – Uma Biografia – 2.º volume, O Presidente.”)

Magalhães e Silva também era contra a continuidade do general, mas nunca revelou ao seu amigo Sampaio a vontade de ocupar o lugar. No livro o ex-presidente admite: “Só depois percebi que foi um grande desgosto que lhe infligi. Mas talvez tenha sido melhor assim. Eu não estava à vontade para o considerar, dir-se-ia sempre que era um dos da minha trupe e ele ficaria logo debaixo de fogo.”

JPM

Saber pelo PONTO FINAL

“A criação em segredo da Fundação Jorge Álvares,” é o título do ponto dedicado à forma como surgiu a instituição hoje presidida pelo general Garcia Leandro.

Ao longo de várias páginas, José Pedro Castanheira mostra como Rocha Vieira optou por construir a fundação no mais absoluto segredo, dando como exemplo o facto de Santana Carlos – o diplomata que liderou as negociações entre Portugal e China no Grupo de Ligação – ter sabido da novidade pelos recortes do PONTO FINAL que o então cônsul Carlos Frota enviou para o Ministério dos Negócios Estrangeiros. “Sabia zero,” resume Santana Carlos. “Nenhum de nós teve a mínima indicação prévia de que aquilo ia aparecer,” complementa Carlos Gaspar.

O autor do livro recorre à manchete publicada por este jornal no dia 14 de Janeiro de 2000 (“Fundação Jorge Álvares. Vieira a presidente”) e a uma breve no Jornal de Notícias dois dias antes para mostrar que só a partir desse momento é que se soube do assunto. “A crítica é imediata e generalizada.” Mas só a 23 de Janeiro, através do Diário de Notícias, é que “o caso ganha foros de escândalo político” em Portugal. “Os estilhaços em Macau são devastadores,” escreve José Pedro Castanheira.