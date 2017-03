Redução drástica de perdas para a Future Bright, em 2016

Segundo a revista Macau Business, o grupo de restauração Future Bright conheceu uma redução drástica das suas perdas no ano de 2016, em comparação com o ano anterior. A publicação fala numa redução de 96,7 por cento ano-a-ano registada no final do ano fiscal de 2016, num montante de 1,54 milhões de dólares de Hong Kong, face às perdas de 45,9 milhões registadas em 2015. Já na análise por segmento, diz a Macau Business que o grupo viu os seus melhores resultados no segmento de Alimentos e Catering, que opera tanto em Macau como na República Popular da China. A receita total resultante deste segmento atingiu os 781,6 milhões de dólares de Hong Kong, com um lucro associado no valor de 27,4 milhões de dólares.

O negócio das recordações e souvenirs do grupo, no entanto, sofreu uma perda de 26,1 milhões de dólares durante o ano, depois de gerar apenas 50,5 milhões de dólares em receitas durante os doze meses do ano transacto. No entanto, esta constituiu ainda uma redução homóloga de 49,3 do segmento no âmbito deste segmento. O deputado Chan Chak Mo é o director executivo da empresa. O grupo operava, em 2016, um total de 43 restaurantes na RAEM, número que revela um aumento de sete restaurantes em relação a 2015. A empresa opera ainda oito estabelecimentos na China continental e quatro em Hong Kong.