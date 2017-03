Rasgar caminhos na pedra para levar a água até onde ela não chega

O Clube Militar acolheu ontem a projecção do documentário “Pedra leva, água vai”, de Sofia Leite. O filme, estreado em 2015, na RTP, conta a história daqueles que ao longo de duas décadas contribuíram para a construção das levadas – um gigantesco sistema de irrigação – hoje com cerca de 2100 quilómetros, que permitiu levar a água às zonas da ilha da Madeira onde esta não chegava.

Sílvia Gonçalves

Foi deste lado do mundo, numa viagem a Taiwan, que Sofia Leite embateu, no Parque Nacional de Taroko, com um imenso caminho talhado numa falésia. Confrontada com uma tese académica que abordava uma construção da mesma natureza, na ilha da Madeira, a realizadora percebeu que tinha ali matéria para um documentário. “Pedra leva, água vai” haveria de estrear na RTP em 2015, dividido em dois episódios, e conta a história da construção lenta e arriscada de um gigantesco sistema de irrigação – as levadas – que permite levar a água do lado Norte e do interior montanhoso da ilha para as áreas mais a Sul, onde esta escasseava. O documentário, que valeu à autora o Prémio Gazeta para Televisão, em 2016, passou na noite de ontem no Clube Militar, numa iniciativa do Festival Literário Rota das Letras.

“Tudo começou em Taiwan, onde eu estava a passar férias. Fui a um local chamado Taroko, que é um caminho talhado numa garganta, uma falésia abrupta, ao longo de quilómetros. Taroko tem um museu que explica a sua construção. Eu estava a ver aquelas imagens e disse ao meu namorado que aquilo dava um documentário”. E é o namorado quem lhe fala da história da construção das levadas, na Madeira, e lhe apresenta uma tese académica sobre o tema, feita por um seu aluno: “Vi que era uma epopeia absolutamente inacreditável, pouco conhecida. Eu já tinha ido à Madeira e achava que as levadas eram caminhos para as pessoas passearem. Mas aquilo é para levar água de onde ela está até onde ela faz falta”, conta Sofia Leite ao PONTO FINAL. Duas realidades distintas com evidentes pontos de contacto: “Ali é diferente porque foi para construir uma estrada. Só que a maneira como o fizeram, o número de mortos que houve é que é semelhante, no sentido da dificuldade da construção. E de ser feito numa natureza bela mas também difícil de domesticar e perigosíssima”.

A antiga jornalista, que integra o departamento de documentários da RTP, avançou para o estudo de uma realidade que decidiu documentar a partir de quem nela assumiu um papel preponderante: “Fui lendo muito mais do que aquela primeira tese que tinha. Fui tentando saber o mais possível. E o que eu queria era que as pessoas que construíram, que fossem elas a contar”.

A história remonta ao arranque do próprio povoamento do arquipélago, mas é no século XX que o sistema de irrigação conhece uma efectiva expansão: “As levadas começam a ser construídas logo quando a Madeira é povoada, no século XV, só que com um sistema muito rudimentar, de madeira. À medida que o tempo vai avançando elas vão-se tornando cada vez mais sólidas. Mas a grande expansão dá-se em plena Segunda Guerra Mundial, com uma comissão que vai do Continente ver o que é possível fazer para alargar a rede de irrigação e ver como se podia transformar em electricidade esta água que vem dos pontos mais altos”. A construção de uma nova rede avança pouco depois, no final da década de quarenta: “Decorre durante vinte anos, a construção desta rede do século XX. Porque já houve antes, só que era de particulares, e só nesta altura é que o Estado decide intervir e muda as leis que tinha até então. Para a água chegar a vários pontos, havia freguesias na Madeira onde não chegava a água”, conta.

A autora assinala uma transformação que resulta numa reconfiguração da própria ilha: “Outro ponto que acho interessante é que as levadas acabaram por transformar a paisagem da Madeira, não só fertilizando os campos mais cá em baixo, mas também porque por onde elas passaram foram construídos poios – que são aqueles terraços de cultivo – que são uma marca também. E depois há todo um sistema à volta disto, porque há o levadeiro, há as casas de rega, há os guardas de canal. E tudo isso tem estruturas que foram criando esta paisagem muito humanizada que acabou por ser feita com as levadas. O próprio sistema é hoje um dos pontos altos do turismo na Madeira”, explica a realizadora.

Foi através de um museu local que Sofia Leite acedeu a alguns dos protagonistas ainda vivos de um processo que se traduziu, à época, numa fonte de emprego para um número significativo de madeirenses: “Há um museu muito importante, que é o Museu Casa da Luz, que ficou com o espólio da comissão administrativa da construção das levadas da Madeira. E também ajudaram muito porque foram buscar pessoas. Por exemplo, um motorista, que os levava, porque guiar naqueles caminhos era também algo de quase inconsciente. E conseguiram encontrar dois topógrafos que contaram aquilo por que passaram”.

Uma função há, que arrancou especial admiração da realizadora: “É o chamado rocheiro, que é aquele que vai agarrado a uma corda, em cima de uma tábua. Ele próprio é que vai atar a corda a um rochedo que ele ache firme para depois ficar suspenso e talhar a rocha. É o primeiro a talhar com as picaretas para começar a construir o que será aquela esplanada para os outros depois poderem passar. Era um trabalho de alto risco, que nem todos faziam”. A admiração estende-se ainda “ao engenheiro Amaro da Costa, que é quem concebe esta rede. É ele quem vai viver para a Madeira para permitir que seja construído este grande sistema de irrigação”, explica.

Com o documentário, Sofia Leite pretende sobretudo estender o tributo aos muitos que talharam o impossível, remetidos na sua maioria ao anonimato: “O que eu queria muito com este documentário é que seja uma homenagem a estes portugueses que construíram algo que é absolutamente único. É inacreditável que tenham conseguido fazer aquilo nas condições em que o fizeram, pendurados, com ravinas, com precipícios de mil metros abaixo deles”.